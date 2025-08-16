Data publicării:

Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin

Autor: Doinița Manic
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul lui Donald Trump cu Vladimir Putin din Alaska – dar a avut un avertisment pentru dictatorul nemilos al Rusiei, scrie Mirror.

Într-o declarație după discuții – și după un apel comun cu lideri mondiali și cu Volodimir Zelenski – Starmer a spus că Ucraina se poate baza pe „sprijinul neclintit” al Marii Britanii „atât timp cât va fi necesar”.

Starmer a lăudat eforturile lui Trump, spunând că acestea „ne-au adus mai aproape ca niciodată de a pune capăt războiului ilegal al Rusiei în Ucraina. Intervenția sa în urmărirea încetării uciderilor trebuie apreciată”.

Keir Starmer, avertisment pentru Putin

 

Dar a adăugat: „Deși s-au făcut progrese, următorul pas trebuie să fie noi discuții care să îl implice pe președintele Zelenski. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără el”.

„În această dimineață, am vorbit cu președintele Zelenski, președintele Trump și alți parteneri europeni, și toți suntem pregătiți să sprijinim această următoare fază. Salut deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții de securitate solide Ucrainei ca parte a oricărui acord. Acestea sunt progrese importante și vor fi cruciale pentru a-l descuraja pe Putin să revină pentru mai mult”.

Și-a încheiat declarația cu un avertisment pentru Putin: „Între timp, până când nu își va opri asaltul barbar, vom continua să strângem șurubul asupra mașinii sale de război cu și mai multe sancțiuni, care au avut deja un impact dur asupra economiei ruse și asupra poporului său,” a spus el.

16 aug 2025, 13:26
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

