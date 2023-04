Katy Perry, acuzată că ar fi furat marca înregistrată a unei creatoare de modă australiane

Un tribunal australian a hotărât că superstarul pop Katy Perry a încălcat drepturile conferite de marca înregistrată a unui creatoare de modă din Sydney, care îşi vindea produsele local, sub brandul Katie Perry, numele de botez al creatoarei, informează Agerpres.



Creatoarea Katie Taylor, care a intentat proces în 2019, susţine că vedeta a ignorat marca şi a vândut haine Katy Perry clienţilor australieni cu prilejul turneelor cântăreţei în această ţară în 2014 şi 2018 prin intermediul unor comercianţi cu amănuntul şi a unor site-uri.



Potrivit judecătoarei Brigitte Markovic, compania deţinută de Katy Perry, denumită Kitty Purry, a lezat parţial marca înregistrată de compania lui Katie Taylor, care vine în principal haine online, promovând produsele cântăreţei în mesaje publicate pe reţelele de socializare, potrivit unor documente judiciare publicate joi.



Despăgubirile vor fi decise la o dată ulterioară.



E povestea a două femei, două vise din adolescenţă şi un singur nume, a spus Markovic în textul hotărârii judecătoreşti.



Judecătoarea a respins o cerere a cântăreţei care vizează desfiinţarea mărcii Katie Perry.



Taylor, al cărei nume de botez este Katie Perry, a spus că verdictul este o victorie de tipul David versus Goliat în favoarea micilor afaceri.



Nu am luptat doar pentru mine, am luptat şi pentru micile afaceri din această ţară, multe dintre ele fondate de femei, care trebuie să facă faţă concurenţei unor entităţi de peste ocean, cu mult mai multă putere financiară decât noi, a spus ea într-o postare pe blog.



Disputa dintre vedeta pop şi creatoarea de modă australiană a început în 2008 când Taylor a înregistrat marca Katie Perry în Australia.



Katy Perry a încercat iniţial să blocheze înregistrarea mărcii, iar ulterior a angajat avocaţi pentru a o determina pe creatoare să nu mai folosească niciodată marca, însă a abandonat ulterior demersul, a spus Taylor.

