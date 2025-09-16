Karol Nawrocki: Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război. Doar Donald Trump poate pune presiune pe Putin

"Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război", afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni, publicat pe siteul Administrației Prezidențiale poloneze.

În cadrul conversației, președintele a amintit avertismentele predecesorilor săi despre Putin:

„Unele țări occidentale, inclusiv Germania, au făcut afaceri cu Federația Rusă, iar acest lucru i-a determinat să atace Ucraina”, a spus el.

Karol Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul președintelui american Donald Trump către toți membrii NATO de a înceta importul de petrol din Rusia. Aceasta include Ungaria și Slovacia, dar și Franța, care importă petrol rusesc din India.

„Toate țările care doresc pace și libertate ar trebui să înceteze să subvenționeze Federația Rusă”, a declarat el.

Președintele și-a exprimat încrederea că „doar sancțiunile și doar Donald Trump ca președinte al SUA pot pune presiune pe Putin pentru a pune capăt războiului și a păstra integritatea teritorială a Ucrainei”.

„Este singurul lider din lumea liberă capabil să poarte astfel de negocieri. Europa ar trebui să-l sprijine în aceste eforturi”, a subliniat el.

A fost ridicat, de asemenea și subiectul reparațiilor de război din Germania. Nawrocki a subliniat că acestea nu sunt „finalizate legal”, așa cum susține guvernul german.

El a mai spus că Germania „a făcut greșeli în politica sa de migrație” pe care Polonia le-a evitat.

