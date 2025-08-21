Karol Nawrocki accelerează modernizarea Poloniei și trage guvernul de mânecă: mega-aeroport între Varșovia și Lodz, prima centrală nucleară a țării și protecție pentru fermieri

Președintele polonez și guvernul se vor întâlni miercurea viitoare pe teme precum finanțele, mega-aeroportul care se va construi și energia nucleară.

Miniștrii guvernului polonez se vor întâlni miercurea viitoare cu președintele Karol Nawrocki pentru a discuta despre finanțele publice, planurile pentru un nou mega-aeroport și programul de energie nucleară al țării, au declarat oficialii citați de Polskie Radio.

Zbigniew Bogucki, șeful biroului lui Nawrocki, a anunțat că președintele convoacă ședința Consiliului de Cabinet pe 27 august, la ora 9:00.

Ordinea de zi include starea finanțelor publice și bugetul, precum și progresele înregistrate în proiecte majore de investiții, cum ar fi aeroportul hub planificat între Varșovia și Łódź și construcția primei centrale nucleare din Polonia.

Alte chestiuni vor include măsuri de protejare a fermierilor polonezi de impactul importurilor agricole în urma acordurilor comerciale ale Uniunii Europene cu Ucraina și grupul Mercosur al țărilor sud-americane, a declarat Bogucki.

Nawrocki a anunțat pentru prima dată întâlnirea în discursul său de inaugurare din 6 august.

Paweł Szefernaker, șeful de cabinet al președintelui, a declarat săptămâna trecută că Nawrocki dorește să discute și despre viitorul propunerilor legislative pe care le-a prezentat parlamentului.

