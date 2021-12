Kamala Harris susţine că nu a vorbit cu Biden despre prezidenţialele din 2024

Joe Biden, 79 de ani, a făcut deja cunoscut că intenţionează să candideze pentru un al doilea mandat. 'Vă spun clar: nu vorbim şi nu am vorbit despre realegere, pentru că nu am terminat încă primul an (de mandat) şi suntem în mijlocul unei pandemii', a declarat Kamala Harris pentru cotidianul financiar.

'Nu mă gândesc şi nici nu am vorbit despre asta'

Întrebată despre o eventuală nouă candidatură a lui Joe Biden, vicepreşedinta a insistat:

'Nu mă gândesc şi nici nu am vorbit despre asta'. Washingtonul circulă zvonuri de mai multe săptămâni privind relaţia dintre Kamala Harris şi liderul de la Washington şi numeroşi comentatori au început deja să speculeze ce se va întâmpla cu vicepreşedinta, puţin populară, dacă Joe Biden nu va candida pentru realegere.

Kamala Harris pare să-şi găsească cu greu locul la Casa Albă, unde este însărcinată cu misiuni deosebit de sensibile, legate de accesul minorităţilor la vot sau de originile crizei migratorii la frontiera de sud. Vicepreşedinta a făcut istorie devenind prima femeie şi prima persoană de culoare şi de origine asiatică învestită în acest post, ceea ce o face teoretic moştenitoarea lui Joe Biden.

Joe Biden, acord cu Vladimir Putin pe tema Ucrainei, anunță Kremlinul

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Joe Biden au căzut de acord să poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasării de trupe ruse la graniţa cu Ucraina, a anunţat duminică Kremlinul, care a adăugat că lui Putin i-ar plăcea să se întâlnească şi în persoană cu liderul de la Casa Albă, transmite Reuters.

Potrivit Kremlinului, cei doi şefi de stat şi-au exprimat dorinţa de a continua discuţiile cu prilejul videoconferinţei din 7 decembrie care s-a axat pe relaţiile Est-Vest, aflate la cel mai de jos nivel de la încheierea Războiului Rece şi care sunt în prezent încordate din cauza mobilizării de trupe ruse în apropierea Ucrainei.



Biden a profitat de videoconferinţă pentru a-l avertiza pe Putin că Occidentul va impune "măsuri ferme de ordin economic şi de altă natură împotriva Rusiei dacă aceasta invadează Ucraina, în timp ce Putin a cerut garanţii că NATO nu-şi va continua extinderea către est.



Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea de stat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin nu a avut motive deosebite de optimism după discuţia cu Biden din cauza diferendelor constante şi foarte serioase dintre Rusia şi SUA cu privire la aşa-numitele "linii roşii" ale Moscovei pe care nu doreşte ca Occidentul să le treacă.

Scurtă înregistrare publicată de televiziunea Rossiia 1



În afară de extinderea către est a NATO, Rusia a mai anunţat că nu doreşte ca anumite arme ofensive să fie desfăşurate în ţări cu care are graniţă comună, cum este cazul Ucrainei.



La 7 decembrie, Putin i-a transmis lui Biden că trupele ruse se află pe teritoriul rus şi că nu reprezintă o ameninţare pentru nimeni, a declarat Peskov. Vezi știrea aici!







