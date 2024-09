Kövesi, anchetă la Primăria Câmpulung. Elena Lasconi e acuzată de fraudă și corupție

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, anchetează în cadrul unui dosar penal un proiect european derulat de primăria Câmpulung, condusă de Elena Lasconi, pentru posibile fraude și deturnări de fonduri, scrie Ziarul din Muscel.

EPPO a confirmat că a deschis investigația în cazul 000528/2024, pentru că se conturează elementele unei conduite infracționale. Prejudiciul este de peste 560.000 euro sau 2.600.000 lei.

Parchetul European (EPPO) a decis să ancheteze activitatea primăriței din Câmpulung, Elena Lasconi, candidat al Uniunii Salvați România la președinția României. Ancheta vizează posibile fapte de corupție și fraude îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Se pare că cetățenii au sesizat organele de cercetare penală, în legătură cu modul în care Elena Lasconi ar fi sustras importante sume de bani din proiecte europene destinate celor mai săraci români din localitatea argeșeană. Banii ar fi fost sustrași cu ajutorul unor firme de apartament, agreate de primărița din Câmpulung.

Redăm mai jos sesizarea unui cetățean din Câmpulung, adresată EPPO, referitoare la corupție și fraude din bani europeni

Stimată doamnă procuror-șef,

Doresc să vă aduc la cunoștință fapte de corupție și fraudă cu fonduri europene nerambursabile, cu ocazia implementării proiectului “Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642”.

Acest proiect, cu durata de finalizare deja depășită (31 decembrie 2023), s-a derulat la Câmpulung, în județul Argeș, a fost finanțat din fonduri europene nerambursabile și a avut un buget total de 11.169.169,52 RON. Pentru implementare, proiectul a fost împărțit pe parteneri astfel:

– Municipiul Câmpulung (lider) – 5.802.466,48 RON

– Direcția de Asistență Socială (partener 1) – 1.187.385,40 RON

– Spitalul Municipal Câmpulung (partener 2) – 1.336.931,10 RON

– Posh Media Concept SRL (partener 3) – 1.069.020,56 RON

– C & C Grup SRL (partener 4) – 1.519.237,38 RON

– Liceul Tehnologic Auto (partener 5) – 254.128,60 RON

Partenerii 3 și 4 din acest proiect sunt două societăți cu răspundere limitată, cu acționar unic și capital social 200 de lei:

- Posh Media Concept SRL – RO36812084 este o firmă mică, așa-zis “de apartament”, cu sediul în str. Nicolae Grigorescu, nr. 8, bloc F, sc. A, ap.15, Câmpulung, Argeș și are ca obiect “Activități ale agențiilor de publicitate – CAEN 7311”. De la înființare, în anul 2016, și până în anul 2021, inclusive, nu a avut niciun angajat, iar din anul 2022 societatea figurează cu un singur angajat.

- C & C Grup SRL – RO14843268 este deținută de o persoană fizică, ce deține calitatea de asociat la 10 societăți cu răspundere limitată. La fel, societatea respectivă are capital social 200 de lei, are asociat și administrator unic și desfășoară “Activități de consultanță pentru afaceri și management – CAEN 7022”. În anul 2022 societatea a avea 2 angajați.

Posh Media Concept SRL (RO36812084) și C & C Grup SRL (RO14843268) au încasat 2.588.257,94 RON, adică 23.17% din bugetul total de 11.169.169,52 RON destinat “reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care locuiesc în Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor din Municipiul Câmpulung”.

În urma derulării proiectului, deja încheiat la 31.12.2023, trebuiau asigurate servicii integrate medicale, sociale, medico-sociale pentru 1200 de cetățeni și servicii de orientare în carieră, ocupare a forței de muncă, servicii educaționale, consiliere pentru ocupare și formare continuă pentru încă 1200 de cetățeni din cele trei comunități.

În lipsa oricărui control din partea autorităților cu privire la gestionarea acestori fonduri europene nerambursabile, cu siguranță suma de 520650 EUR (2.588.257,94 RON ) a fost fraudată. Niciodată nu va putea primarul orașului Câmpulung să dovedească faptul că plățile în valoare de peste o jumătate de million de euro pe care le-a făcut către cele două firme obscure au ajutat 2400 de cetățeni să iasă din sărăcie. Este cinic!

Singurele persoane scoase din riscul de sărăcie sunt cele două administratore ale celor două societăți comerciale Posh Media Concept SRL și C & C Grup SRL, care au încasat necuvenit 520650 EUR (2.588.257,94 RON ) din banii contribuabililor europeni, destinați ajutorării celor mai săraci români.

Că să înțelegeți cum a gestionat primarul orașului Câmpulung fondurile europene prin proiectul POCU/717/5/1/155642, vă rog să aveți în vedere și următoarele:

- din aceleași fonduri europene nerambursabile, a fost încheiat la data de 25 octombrie 2023 un contract de închiriere auto cu firma CENTER TEA & CO SRL (RO12810230) pentru o perioadă de 210 zile, cu finalizarea contractului la …31.12.2023, dată la care se încheia proiectul “Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642”. Pur și simplu, nu “încap” 210 zile între 25 octombrie 2023 și 31 decembrie 2023.

- în cadrul aceluiași proiect POCU/717/5/ cod SMIS 155642, a fost încheiat cu firma AXA CURSURI SRL (RO47660976) un contract pentru achiziția serviciilor de formare profesională în dezvoltarea competențelor sociale și civice pentru 80 de cetățeni de etnie romă. Firma AXA CURSURI SRL (RO47660976) are capital social 200 de lei, sediul în Sat Gara Ianca, județul Brăila și a fost înființată la 17 februarie 2023 de către o persoană fizică fără experiență antreprenorială, aceasta fiind prima societate la care are calitatea de asociat sau administrator.

- Contractul de formare profesională la care am făcut referire a fost încheiat prin încredințare directă de către Primăria Câmpulung la data de 25.10.2023 și cu finalizare tot la 31.12.2023. Responsabilii Primăriei Câmpulung vor trebui să prezinte lista nominală cu cele 80 de persoane de etnie romă care au fost școlarizate la Ianca, în judetul Brăila, în perioada 25 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023.

- în baza unui contract de furnizare din 21 iunie 2023, au fost achiziționate de la firma LISTA TECH SRL (RO21654407) 50 de laptopuri, a căror destinatie finală nu mai este cunoscută; ar trebui solicitată lista nominală a beneficiarilor finali, precum și criteriile de acordare a acestor laptopuri, pentru că în mod cert, majoritatea dintre ele nu au ajuns la cei care erau într-adevăr îndreptățiți să le primească.

Apreciez că principala persoană responsabilă pentru modul în care a fost dus la îndeplinire proiectul POCU/717/5/1/155642 este doamna Lăsconi Valerica Elena, care are calitatea de primar al orașului Câmpulung și, deci, de ordonator principal de credite.

Plățile nejustificate făcute către parteneri care nu au nicio contribuție reală la scoaterea din sărăcie a unui număr mare de persoane din zonele marginalizate ale orașului Câmpulung s-au făcut din fonduri europene nerambursabile. Dimpotrivă, plățile semnalate de mine s-au făcut pentru a îmbogăți ilegal câțiva de antreprenori cu inițiativă.

Primăria Municipiului Câmpulung a implementat proiectul “Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, este instituția care a făcut plățile pe consider ilegale, prezentate mai sus.

Furtul fondurilor europene destinate dezvoltării României este un furt împotriva mea. Consider că am dreptul să fiu informat cu privire la măsurile pe care dumneavoastră urmează să le luați cu privire la sesizarea mea“, a precizat un cetățean din Câmpulung în sesizarea către Parchetul European.

