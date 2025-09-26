Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani

Ziarista Ioana Popescu a murit neașteptat, la doar 45 de ani. Se pare că jurnalista avea probleme de sănătate, însă a evitat inițial să meargă la spital. Din păcate, în momentul în care a ajuns în grija medicilor, situația era deja critică, iar aceștia nu au mai putut să o salveze.

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit. Bărbatul a mărturisit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer, conform Cancan.

În ultima perioadă, bruneta începuse să se simtă rău. Inițial, partenerul său i-a propus să meargă la medic, însă a refuzat. După ce a văzut că starea ei se înrăutățește, Ioana a decis să meargă să se interneze la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

După două zile în care nu a mai reușit să ia legătura cu ea, bărbatul a alertat autoritățile. Vestea tragică a venit curând: Oamenii legii au descoperit că Ioana Popescu își pierduse viața la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20–21 septembrie 2025.

„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu pentru Cancan.