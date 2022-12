Jurnalist, anchetat de Moscova pentru discreditarea forțelor armate ruse

Se specifică faptul că motivul ar fi publicarea pe canalul de Telegram al politicianului critici la adresa războiului din Ucraina şi Guvernului rus. Ancheta consideră că sunt false acuzaţiile sale cu privire la decesul unor civili în Ucraina, cu privire la torturarea prizonierilor de război ucraineni şi distrugerea infrastructurii din Ucraina.

"Nu stiam ca a fost deschis un dosar pentru difuzarea de ştiri false despre forţele armate ruse. Am aflat asta de la stiri. Am primit un certificat, în urma cu două zile, în care se atestă faptul ca am o condamnare doar într-un dosar cu privire la implicarea mea într-un accident rutier. Acesta este un dosar deschis în anul 2019, care a fost deja câştigat de mine în instanţă, dar care este acum reexaminat. În realitate, dosarul nu este unul politic, dar a fost folosit de autorităţi pentru a exercita presiuni la adresa mea", a spus Domojirov pentru Sever Realii.

Presiuni pe Domojirov

În luna ianuarie 2019, Domojirov şi soţia sa reveneau acasă şi se aflau la bordul maşinii personale. La kilometrul 434 al Autostrăzii Moscova-Arhanghelsk, s-au tamponat de un plug KamAZ, care staţiona fără lumini de semnalizare şi fără să fi pornit semnul de staţionare de urgenţă. Împotriva lui Domojirov a fost iniţiat un dosar de încălcare a regulilor de circulaţie şi cauzare de vătămare corporală gravă.

Apărarea sa a susţinut că ancheta a fost desfăşurată prost şi dând dovadă de o certă părtinire acuzatoare, de exemplu, înregistrarea de pe videorecorderul activistului nu a fost luată în considerare în instanţă. Domojirov a fost condamnat la închisoare pentru un an, dar, în apel, instanţa a anulat verdictul şi a cerut rejudecarea într-un nou proces. Instanţa a constatat că la examinarea în instanţa precedentă nu au fost luate în calcul argumentele apărării cu privire la împrejurările producerii accidentului. Apoi, cazul a fost retrimis parchetului.

Domojirov a reușit să plece din Rusia

În octombrie 2022, Domojirov a fost inclus pe lista persoanelor date în urmărire federală, într-un dosar penal. Evgheni Domojirov a părăsit Rusia, în mai 2022, împreună cu soţia şi cei cinci copii. Împotriva sa au fost întocmite mai multe dosare cu privire la 'discreditarea' forţelor armate ruse şi aplicate mai multe amenzi uriaşe pe care el nu ar fi putut să le plătească şi nici nu ar fi putut părăsi ţara. Prin decizia autorităţilor ruse, site-ul lui Domojirov, pagina sa personală de pe VKontakte şi pagina grupului Mişcarea Vmeste (Împreună) au fost blocate. Evgheni Domojirov este un cunoscut activist în Vologda, el a condus în trecut Mişcarea Împreună, ale cărei activităţi au fost suspendate de Ministerul rus al Justiţiei.

El a participat la mai multe proteste, a condus investigaţii privind comiterea unor cazuri de corupţie din regiune şi a condus staff-ul lui Navalnîi din Vologda. Mai multe dosare penale au fost deschise împotriva lui Domojirov şi a fost şi arestat de două ori, pentru cinci şi pentru opt zile, pentru organizarea unor acţiuni de protest, la Vologda, în ianuarie 2021. Domojirov a subliniat că a primit o a doua condamnare cu arest pentru o acţiune la care de fapt nu a participat, pentru că în acel moment el executa prima condamnare la arest. Pe 4 martie, Putin a semnat o lege privind tragerea la răspundere administrativă şi penală pentru difuzarea de informaţii false despre acţiunile armatei ruse în Ucraina. Pentru publicarea de informaţii despre activităţile forţelor armate ale Federaţiei Ruse, pe care instanţa le recunoaşte drept false şi difuzate în mod deliberat, cetăţenii ruşi riscă amendă sau închisoare, relatează Rador.

