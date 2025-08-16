Data publicării:

Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 

Autor: Dan Carp | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Malcom Edjouma trăiește una dintre cele mai neașteptate transformări din ultimii ani la FCSB. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni Gigi Becali anunța public că vrea să scape de mijlocaș, ba chiar îl oferea rivalelor din Superligă, astăzi patronul roș-albaștrilor vorbește despre el ca despre un „mare câștig” și una dintre cheile calificării în play-off-ul Europa League.

La începutul verii, Edjouma era considerat un jucător fără viitor la FCSB. Becali l-a exclus de pe lista lotului și declara că nu mai are loc la echipă. Mai mult, patronul l-a propus la Rapid și Universitatea Craiova, iar în paralel existau negocieri cu CFR Cluj și discuții pentru un transfer în Ungaria. O variantă vehiculată a fost chiar FC Botoșani, unde Valeriu Iftime a recunoscut că a purtat un dialog cu latifundiarul din Pipera.

În plus, Edjouma a fost aproape de o mutare definitivă după experiența la Bari, unde fusese împrumutat, însă italienii nu au activat clauza de transfer. În acest context, părea inevitabil ca despărțirea să se producă.

Întoarcerea surprinzătoare

Totul s-a schimbat odată cu meciurile din Europa. În dubla cu Drita, unde FCSB a obținut calificarea după 3-2 și 3-1 (6-3 la general), Edjouma a fost introdus într-un moment critic. La 0-2 în tur, energia și forța sa de la mijloc au reechilibrat echipa, iar prezența lui pe teren a fost considerată decisivă în revenirea roș-albaștrilor.

Și în retur a intrat bine, reușind să ofere echilibrul dorit de staff, chiar dacă nu a marcat. Evoluțiile sale au schimbat percepția lui Gigi Becali, care a recunoscut public că și-a revizuit radical părerea.


Becali, declarație surprinzătoare

„Nu prea îl agream, dar acum pot să spun că e un mare câștig. A venit foarte serios, Meme și Pintilii mi-au zis că e cu totul alt om. Am jucat cu el ca să avem și talie, și putere. O repriză joacă perfect, apoi, când obosește, începe cu călcâie și pase mai tari. Dar cât e proaspăt, ne ajută enorm”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul a continuat să-i laude și pe alți jucători, dar a subliniat că Edjouma a devenit indispensabil într-o echipă unde forța la mijloc și capacitatea de a bloca adversarul fac diferența.

Malcom Edjouma, 29 de ani, mai are contract cu FCSB până în 2026. Cotat la aproximativ 800.000 de euro, mijlocașul francez a bifat sezonul trecut 44 de meciuri pentru roș-albaștri, reușind 3 goluri și 4 pase decisive. După experiența din Italia, unde nu a convins suficient pentru un transfer definitiv, Edjouma a redevenit un om de bază pentru vicecampioana României.

