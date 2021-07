Jucătorii naţionalei olimpice, mesaj pentru suporteri. "E vremea să fim mândri"

”La Europeanul de tineret din Italia și San Marino am bucurat milioane de români”, a spus Alexandru Pașcanu. ”Pentru prima dată în istorie am jucat semifinalele unui Campionat European”, a adăugat Florin Ștefan. ”Am calificat România după jumătate de secol la Jocurile Olimpice”. (Dragoș Nedelcu). ”Pentru că ați crezut în noi și ne-ați făcut puternici am reușit asta”. (Radu Boboc). ”Pentru că am luptat împreună și ne-am bucurat împreună, vă mulțumim din nou”. (Tudor Băluță).

”Dar acum a venit vremea să demonstrăm că putem mai mult”. (Andrei Ciobanu). ”Mergem la cea mai grandioasă competiție sportivă din lume”. (Virgil Ghiță). ”O parte din cei de atunci, alături de noi talente”. (Ricardo Grigore). ”Poate că nu suntem staruri”. (Andrei Rațiu). ”Dar vrem să devenim și să vă facem mândri”. (Ion Gheorghe). ”Poate nu suntem nici acum favoriți, dar când am fost?”. (Ștefan Târnovanu).

”Poate nu avem vedete și cote de piață, dar nici nu avem nevoie”. ”Pentru că noi plecăm în Japonia cu voi în spate și cu tricolorul pe noi”. (Marius Marin). ”Și mai știm un lucru: Știm sigur”. (Andrei Chindriș). ”Știm cu mintea și cu sufletul”. (Eduard Florescu). ”Ce urmează se întâmplă doar o dată în viață”. (Mihai Aioani). ”Și reprezintă o moștenire pentru generații”. (Antonio Sefer).

”Dacă voi, românii din țară și din toate colțurile lumii, credeți iarăși în noi și ne faceți iarăși puternici, atunci sigur ne vom bucura împreună la final”. (Alexandru Dobre, Tudor Băluță, Marco Dulca). ”Dacă la Tokyo luptăm împreună, visul medaliei nu va mai fi un vis”. (George Ganea, Andrei Sîntean). ”E vremea să fim mândri de tricolori, e vremea noastră”. (Valentin Gheorghe). ”Hai, România!”, a încheiat Alexandru Pașcanu, conform Digisport.ro.

Programul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Joi, 22 iulie

Noua Zeelandă – Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima)

Honduras – România (ora locală 20:00, Kashima) 14:00, ora României

Duminică, 25 iulie

Noua Zeelandă – Honduras (ora locală 17:00, Kashima)

România – Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima) 14:00, ora României

Miercuri, 28 iulie

România – Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo) 11:30, ora României

Coreea de Sud – Honduras (ora locală 17:30, Yokohama)

Turneul de fotbal din cadrul JO va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august.