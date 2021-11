Joe Biden, surprins în timp ce ar fi ațipit la Conferința ONU privind schimbările climatice

Luni, la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, președintele american Joe Biden a fost surprins în timp ce ar fi ațipit. Biden și-ar fi închis ochii de multe multe ori, pentru zeci de secunde.

Într-un videoclip distribuit prima dată de un reporter pentru The Washtington Post, din timpul discursurilor de la deschiderea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP26), Joe Biden pare că ar fi ațipit, potrivit The Independent.

Joe Biden și-ar fi ținut ochii închiși pentru aproximativ 20 de secunde, până când un asistent s-a apropiat și i-a spus ceva la ureche. Între timp, la Conferință se vorbea despre cum liderii mondiale reuniți au „puterea de a lua decizii și de a ajunge la acorduri care vor afecta viețile generațiilor viitoare”.

US President Joe Biden appears to doze off while waiting to give a speech at #COP26.



