PREȚ pe emisiile de carbon, cerut de von der Leyen, susținută de Merkel

Ţările trebuie să stabilească un preţ pentru emisiile de dioxid de carbon care încălzesc planeta, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen la summitul COP26 de la Glasgow, iniţiativă în favoarea căreia s-a pronunţat şi Angela Merkel, relatează Reuters şi dpa, citeaza Agerpres.



"Trebuie să ne punem de acord asupra unui cadru robust de reguli, de exemplu, pentru a transforma pieţele globale de emisii de carbon într-o realitate. Puneţi un preţ pe emisiile de carbon, natura nu îl mai poate plăti", a pledat von der Leyen la Glasgow.



Negociatorii de la COP26 vor încerca să se pună de acord asupra unor reguli pentru a forma pieţe de emisii de dioxid de carbon în conformitate cu acordul de la Paris, o chestiune care provoacă divizări şi care nu a putut fi soluţionată la precedenta conferinţă din 2019.



Blocul comunitar s-a angajat să-şi reducă emisiilor cel puţin cu 55% până în 2030 faţă de nivelul din 1990, iar şefa executivului UE a cerut altor ţări să se angajeze la reduceri mai accentuate în acest deceniu.

"Trebuie să ne angajăm puternic să reducem emisiile până în 2030"





"Trebuie să ne angajăm puternic să reducem emisiile până în 2030. Emisii zero nete până în 2050 este bine, dar nu este suficient", a spus ea.



Printre propunerile UE se află interzicerea maşinilor noi pe benzină şi motorină din 2035 şi lansarea unei a doua pieţe a carbonului pentru construcţii şi sectorul transporturilor.



Aceste propuneri au provocat tensiuni între statele UE occidentale mai bogate şi cu ambiţii climatice mai mari şi ţările mai sărace, care se tem de consecinţele sociale şi economice.



Premierul ceh Andrej Babis s-a folosit de COP26 pentru a ataca ceea ce el anumit propunerile "periculoase" ale UE.



"Acesta nu este un acord, ci o ideologie", a spus el, precizând că astfel de măsuri îi vor afecta pe cetăţeni prin scumpirea combustibililor fosili.



Cancelarul german la final de mandat Angela Merkel s-a pronunţat în discursul ei în favoarea iniţiativei privind taxarea emisiilor, despre care susţine că ar fi un instrument eficient în combaterea schimbării climatice.



"Uniunea Europeană are deja genul ăsta de model de a impune un preţ pentru sectorul industrial. Alţii, de exemplu China, introduc asta acum", a spus Merkel despre această politică.



"Odată ce CO2 are un preţ, investitorii cu capital privat pot şti, de asemenea, în ce direcţie să investească din punct de vedere tehnologic", a adăugat Merkel, precizând că este important să se folosească nu doar banii contribuabililor în lupta împotriva încălzirii globale, ci şi instrumente care "au sens din punct de vedere economic".

Boris Johnson a plecat cu avionul, după îndemnul său la salvarea planetei

După ce a îndemnat la eforturi împotriva încălzirii globale în timpul Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, premierul britanic se va întoarce la Londra cu avionul, mijloc de transport mult mai poluant decât trenul, obligând biroul său de presă să formuleze luni justificări.



Venit direct duminică de la reuniunea G20 de la Roma, liderul britanic conservator a ajuns în Scoţia, unde are loc până pe 12 noiembrie o conferinţă a ONU crucială pentru viitorul planetei, la bordul unui Airbus oficial al guvernului Regatului Unit.

"Copiii noştri nu ne vor ierta"





Boris Johnson va folosi acelaşi avion pentru a se întoarce marţi la Londra, a anunţat Downing Street, după ce a atenţionat că în cazul unui eşec al COP26 pentru intensificarea eforturilor în vederea limitării încălzirii climatice, "copiii noştri (...) nu ne vor ierta".



"Este important ca premierul să poată circula în ţară şi noi suntem foarte constrânşi de timp", a justificat purtătorul de cuvânt al lui Boris Johnson, întrebat în legătură cu aceasta de jurnalişti la Glasgow. "Carburantul pe care îl folosim este durabil şi emisiile sunt de asemenea compensate", a insistat el.



Alţi lideri au fost de asemenea criticaţi pentru mijloacele lor de deplasare neecologice, în special preşedintele american Joe Biden, al cărui convoi la G20 de la Roma a totalizat peste 80 de vehicule, printre care maşina sa oficială cu un consum extrem de mare, supranumită "The Beast",



Aviaţia este în colimatorul apărătorilor de mediu, însă mulţi dintre cei care au ales trenul pentru a veni la COP26 duminică au fost nevoiţi să revină la acest mod de deplasare mult mai poluant, din cauza unei întreruperi, duminică, a traficului feroviar între Londra şi Glasgow, în urma prăbuşirii unui copac.