Joe Biden spune că în 2008 i-a acordat o medalie unchiului său Frank. Unchiul său a murit, însă, în 1999. Discrepanță majoră între relatare și realitate / video

Președintele Joe Biden a mai adăugat o gafă pe lista deja lungă de evenimente în care a fost protagonistul unor stări de confuzie. Acesta a susținut vineri că, după ce a devenit vicepreședinte al Statelor Unite, în 2008, și-a felicitat unchiul cu medalia Purple Heart pentru că a servit patria în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, mulți au subliniat o discrepanță majoră în povestea sa, în special datorită faptului că unchiul său, Frank Biden, a murit cu aproape un deceniu înainte de anul în care Biden a fost ales în funcția de vicepreședinte al SUA. În plus, Biden a spus că tatăl său l-a îndemnat să îi acorde medalia lui Frank Biden pentru că o merita pentru serviciul în Bătălia de la Bulge. Aici a apărut a doua discrepanță, deoarece tatăl său, Joe Biden Sr, a murit în 2002.

Adresându-se mulțimii, Biden a susținut că unchiul său i-a spus: „Nu vreau chestia asta”, când i-a prezentat decorația Inima Purpurie, deoarece colegii săi soldați nu au supraviețuit războiului.

„Tatăl meu, când am fost ales vicepreședinte”, a spus: „Joe, unchiul Frank a luptat în Battle of the Bulge... și a câștigat Purple Heart”, a adăugat Biden.

Joe Biden says after he was elected VP, he awarded his Uncle Frank with a Purple Heart he earned at the Battle of the Bulge.



There is no evidence any of that is true — and Biden's uncle died in 1999, while Biden wasn't elected VP until 2008. pic.twitter.com/FlJLjFAE4A