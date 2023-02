Joe Biden, discurs la Varșovia, după declarațiile lui Putin: Un atac la adresa unuia este un atac la adresa tuturor. Este un jurământ sfânt!

Discursul lui Joe Biden - principalele declarații:

- În urmă cu un an, războiul a fost declanşat pentru căderea Kievului. Abia m-am întors de acolo. Kievul rămâne în picioare, liber. Când Rusia a invadat, întreaga lume s-a aflat în faţa unui test. Toate democraţiile au fost supuse unui test.

- Răspundem sau alegem să ne uităm în cealaltă parte? Vom fi puternici sau slabi? Am răspuns. Am fost puternici, am fost uniţi, iar lumea nu se va uita în partea cealaltă.

- Când Putin a cerut tancurilor sale să intre Ucraina, a crezut că noi vom da înapoi. S-a înşelat amarnic! Democraţia a fost mult prea puternică. A fost nevoit să se retragă. Răspunsul Ucrainei a fost simplu și profund: toți aliații NATO au fost uniți

- Putin a crezut ca liderii lumii democratice vor fi foarte slabi, dar nu a fost aşa! A văzut o ţară a cărei guvern este condusă de un om plin de curaj - preşedintele Zelenski.

- Vrem ca oamenii din Republica Moldova să-și câștige libertatea. Doamne președinte Maia Sandu, suntem mândri să fim alături de dumneavoastră. Vă rog, aplauze pentru Maia Sandu.

- Putin nu se mai îndoieşte de cât de puternică este alianţa noastră, dar se îndoieşte de convingerile noastre, de sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu ar trebui să existe îndoieli. Sprijinul nu va fi diluat,. NATO nu va fi divizat.

- Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. oamenii liberi refuza să trăiască într-o lume a întunericului şi a lipsei de speranţă.

- Dacă Rusia ar opri invazia Ucrainei, acest război s-ar încheia. Dacă Ucraina se opreşte şi nu se mai apară în fața Rusiei, acesta ar fi finalul Ucrainei. De aceea, ne asigurăm că Ucraina poate să se apere.

- În ultimul an, democraţi şi republicani din Congresul SUA au susţinut împreună libertatea. Aceştia sunt americanii şi asta face America.

- Putin a încercat să înfometeze lumea.

- Ne aducem aminte de cei care au murit încercând să apere Donbasul. Am fost onorat să vizitez memorialul din Kiev, ieri.

- Stăm alături de milioanele de refugiaţi care au fost primiţi în Europa şi în SUA, dar mai ales aici în Polonia.

- Vom continua să anunţăm şi alte sancţiuni în cursul acestei săptămâni. Îi vom trage la răspundere pe cei responsabili de acest război.

- Urmează zile amare, victorii şi tragedii, dar Ucraina este pregătită.

- Anul viitor, vom organiza un summit în SUA. Împreună vom celebra aniversarea celei mai importante alianţe din istoria lumii - NATO. Angajamentul SUA faţă de articolul 5 este foarte solid. Un atac la adresa unuia este un atac la adresa tuturor. Este un jurământ sfânt!

_____________________________________________________________________

Președintele Vladimir Putin a declarat, într-un mesaj adresat Adunării Federale, că degradarea relațiilor ruso-americane este meritul Statelor Unite.

"Statele Unite s-au retras din tratatul ABM, după cum știți. Totul este în trecut. Relațiile noastre s-au degradat. Acesta este în întregime meritul Statelor Unite", a spus Vladimir Putin, potrivit Interfax.

"Ei au fost cei care, după prăbușirea URSS, au început să revizuiască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial, construind o lume în stil american, în care există un singur maestru, un singur maestru. Pentru a face acest lucru, au început să facă nepoliticos distruge toate bazele ordinii mondiale, puse după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a înlătura moștenirea de la Yalta și Potsdam”, a spus el și a subliniat că Statele Unite au încercat să remodeleze lumea pentru sine.

Dacă Statele Unite vor testa noi tipuri de arme nucleare, Rusia va face același lucru, a spus președintele rus Vladimir Putin. Citește mai departe>>

Discursul lui Biden din Polonia nu va fi un răspuns la mesajul lui Putin

Discursul pe care președintele american Joe Biden urmează să îl țină marți la Varșovia nu a fost conceput ca un răspuns la discursul președintelui rus Vladimir Putin, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al liderului SUA.

"Nu am planificat aceast discurs ca un fel de răspuns... Acesta nu este un concurs de retorică cu nimeni", a spus Sullivan, citat de presa europeană.

Potrivit acestuia, Biden va avea un discurs despre "valorile și viziunea despre cum ar trebui să arate lumea pe care încercăm să o construim și să o protejăm".

"Discursul lui Biden se va concentra în principal pe conflictul din Ucraina, dar, bineînțeles, pe confruntarea mai largă dintre acei agresori care încearcă să distrugă principii fundamentale și acele democrații pe care le unim pentru a încerca să le apărăm", a spus Sullivan.

Anterior, a fost raportat că Joe Biden se află în Polonia, după ce ieri a fost într-o ivizită secretp la Kiev. El urmează să țină un discurs mai târziu, abordând și subiectul Ucrainei.

