Înțelegerea ar viza revocarea actualului Consiliu de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. (SNS S.A.).

Potrivit acelorași surse, acțiunea ar urma să fie declanșată în perioada imediat următoare, prin invocarea articolului 121 din Legea 31/1990, care permite acționarului majoritar, în acest caz statul român, prin Ministerul Economiei, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor.

Informațiile obținute indică faptul că, în schimbul sprijinului oferit de Fondul Proprietatea pentru revocarea actualilor membri ai Consiliului, ministrul USR Radu Miruță ar fi acceptat ca persoana nominalizată de FP pentru noua structură de conducere să fie susținută și pentru funcția de Director General al SNS S.A.

În vizorul viitorului Consiliu de Administrație s-ar afla, potrivit surselor, Luiza Mihaela Haschka, susținută de Cătălin Drulă (USR) și FP, precum și Dumitru Matei, fost director general al companiei.

Dumitru Matei a fost anterior acuzat că, în mandatul său, societatea ar fi pierdut concesionarea unui perimetru strategic de exploatare a sării, fapt ce a generat discuții intense în mediul industrial.

Conform datelor consultate de redacție, planul noii conduceri ar viza accelerarea listării SNS la bursă, cu posibilitatea atragerii unui investitor străin interesat de zăcămintele de grafit aflate în administrarea companiei.

Dar există îngrijorări legate de posibilul transfer al unor perimetre de sare către entități externe, prin parteneriate sau asocieri. Surse din industrie avertizează că o astfel de decizie ar putea genera riscuri privind securitatea economică națională, în special în contextul resurselor considerate strategice.

Mai mulți analiști economici consideră că o eventuală schimbare a conducerii SNS în condiții netransparente ar putea ridica probleme de guvernanță corporativă și integritate. Printre riscurile semnalate se numără ingerința politică în managementul unei companii strategice; numirea unor persoane controversate fără consultare publică; accelerarea listării fără dezbatere și fără protejarea interesului statului și pierderea controlului asupra resurselor naturale către entități străine.

Surse din cadrul Ministerului Economiei confirmă că în prezent se derulează o licitație pentru trei perimetre de sare și unul de grafit. Dacă SNS va câștiga, există temeri că noii reprezentanți ai conducerii, printre care Dumitru Matei și alte persoane susținute de ministrul Radu Miruță, nu s-ar prezenta la semnarea contractelor, situație care ar putea duce la pierderea dreptului de exploatare, așa cum s-ar fi întâmplat și în trecut.

Această ipoteză, dacă s-ar confirma, ar putea permite ca resurse strategice să ajungă în administrarea unor companii private obscure, inclusiv cu legături locale, potrivit surselor.

SNS S.A. (Salrom) este compania națională care administrează exploatările de sare și grafit din România. Este considerată o entitate strategică pentru economia națională.



Fondul Proprietatea deține aproximativ 49% din acțiuni, în timp ce statul, prin Ministerul Economiei, este acționar majoritar.

În ultimii ani, mai multe inițiative privind listarea SNS la bursă au fost amânate, pe fondul disputelor politice și a dezacordurilor privind controlul asupra resurselor naturale.