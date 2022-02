Jocuri la bursa americană. Prudența este cuvântul de ordine: Buffett, Dalio și Soros își protejează portofoliile

Într-un context de incertitudine, miliardarii americani au continuat să își protejeze portofoliile de posibilele scăderi ale pieței. Potrivit rapoartelor publicate de companiile patronate de Warren Buffett, Michael Burry, George Soros și Ray Dalio, ei cumpără sau dețin acțiuni din sectoare considerate de protecție - producători de bunuri de primă necesitate, inclusiv alimente, medicamente și utilități. Evoluția unor astfel de acțiuni care stabilesc, într-o oarecare măsură, sănătatea economiei.

Acțiuni care definesc sănătatea economiei

Astfel, Fondul Bridgewater Associates al lui Ray Dalio a cumpărat participații la 10 noi companii din segmentul alimentar, printre care Mondelez International, Archer-Daniels Midland, Coca-Cola Europacific Partners, Bunge, Campbell Soup și Conagra Brands.

Berkshire Hathaway, holdingul lui Warren Buffett, a făcut trei noi achiziții în trimestrul precedent și a cesionat în totalitate două companii, potrivit datelor publicate.

De asemenea, fondul Bridgewater Associates al lui Ray Dalio are în portofoliu 36 de companii din sectorul utilităților. Dintre acestea, 33 au fost achiziții noi.

Citește și Prețul energiei pe bursă în ianuarie, cu 250% mai mare decât anul trecut

Miliardarii au cumpărat acțiuni la companii din domeniul sănătății, care fac parte, de asemenea, din sectorul de protecție. Fundația George Soros a cumpărat patru noi companii medicale și și-a mărit poziția în Elanco Animal Health. Fondul lui Dalio a cumpărat și a majorat pozițiile în 120 de companii din sectorul sănătății, ponderea acestuia în portofoliu fiind acum de 17,27%. Fondul Scion Asset Management al lui Michael Burry a cumpărat acțiuni ale companiei farmaceutice Bristol-Myers Squibb, ce reprezintă acum 25,12% din portofoliul său.

Investitorii cred în sectorul financiar

Marii investitori cred că sectorul financiar ar trebui să beneficieze de pe urma creșterii dobânzii de referințe a Rezervei Federale a SUA. Potrivit analiștilor, anul acesta vor exista patru astfel de mășcări. Pe acest fundal, Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, a cumpărat acțiuni ale companiei braziliene de tehnologie financiară Nu Holdings, a păstrat pozițiile deținute în Bank of America, American Express, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, dar și în companiile de asigurări Aon, Globe Life. În schimb, și-a redus cotele la Mastercard, Visa și Marsh & McLennan Companies.

Michael Burry a preluat participații la Fidelity National Financial în micul său portofoliu. Fundația Dalio a cumpărat acțiuni mai multor companii de asigurări, printre care Chubb, Aflac, Progressive Corp și altele. În același timp, Bridgewater Associates a redus participațiile la Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan Chase și Bank of America și a vândut complet PayPal, American Express și Mastercard.

Soros Fund Management, pe lângă mai multe bănci și companii de asigurări, a achiziționat participații la 49 de companii din sectorul fiannciar. Anterior, firma avusese în portofoliu companii similare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News