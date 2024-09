Jens Stoltenberg, mesaj pentru Mircea Geoană: „Îți doresc toate cele bune în următoarele proiecte”

„Ai fost un prieten și un susținător loial și un adevărat campion al legăturii transatlantice în NATO. Îți doresc toate cele bune în următoarele proiecte”, a punctat Stoltenberg.

A heartfelt thanks to my Deputy Secretary General over the last five years, @Mircea_Geoana. You have been a loyal friend and supporter, and a true champion of the transatlantic bond in #NATO. I wish you all the best for your next endeavors. pic.twitter.com/8xw5wlc95S