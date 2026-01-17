Jaf ziua în amiaza mare, la un amanet din Bucureşti

Un bărbat a fost reținut de polițiștii Secției 16 din București, fiind suspectat că a furat cinci brățări din aur dintr-un amanet aflat în Sectorul 4. Prejudiciul este estimat la aproximativ 2.000 de euro.

Potrivit Poliției Capitalei, oamenii legii au fost sesizați vineri despre un furt comis în ziua precedentă, în jurul orei 12:20. Suspectul ar fi sustras cele cinci brățări din aur dintr-o unitate de tip amanet, provocând un prejudiciu de circa 10.200 de lei.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat cunoscut cu preocupări infracționale, bănuit de comiterea faptei. Agenții au reușit să recupereze parțial prejudiciul, respectiv trei dintre cele cinci brățări sustrase, continuând cercetările pentru recuperarea integrală a bunurilor.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.