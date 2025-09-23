IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa

Inovație autohtonă - cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București au dezvoltat o formulă unică de microorganisme naturale capabile să absoarbă hidrocarburile.

Două laboratoare științifice, amenajate de IULIUS cu infrastructură de cercetare cu impact național – peste 420.000 de euro.

Proces de bioremediere naturală, prin amplificarea capacității de vindecare a solului cu ajutorul științei - model de bune practici pentru reconversia și regenerarea urbană a unor foste zone industriale.

Această inițiativă este parte din demersul investițional de peste 800 de milioane de euro al companiei IULIUS de reconversie a 38 de hectare inactive și poluate din fosta platformă Oil Terminal într-un proiect mixed-use integrat de regenerare urbană, cu diverse componente: culturale, educaționale, retail, funcțiuni și servicii de utilitate publică, entertainment, facilități sportive și de recreere, parc și grădină botanică, amfiteatru, săli de evenimente artistice și de business, centre de divertisment, office, soluții pentru conectivitatea și mobilitatea pietonală, velo și auto.

Descoperă video-ul despre cum „Natura lucrează. Știința ajută. Constanța câștigă” – https://www.youtube.com/watch?v=PkxAihYhzwU

Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experți de mediu, a demarat cel mai amplu proiect de bioremediere din Europa al unui investitor privat, cu scopul de a reda Constanței un teren din inima orașului, poluat și inactiv de peste un deceniu. Investiția în demersul de remediere se ridică la peste 29 de milioane de euro și reprezintă a doua etapă (după cercetările arheologice) a demersului investițional de peste 800 de milioane de euro pentru reconversia fostei platforme Oil Terminal într-un ansamblu urbanistic integrat. Unicitatea demersului este dată de dezvoltarea unei metode și formule științifice inovatoare, special create pentru a rezolva problemele din acest sit, de amploarea arealului, care cuprinde 38 de hectare de teren industrial, dar și de faptul că procesul presupune atât remedierea solului, cât și a apei subterane din zona sitului contaminat. „Această zonă a avut, timp de decenii, un rol istoric în dezvoltarea Constanței și a fost un motor de susținere economică. Ne propunem să transformăm acest spațiu, aflat în inima Constanței, dintr-un simbol al industriei de altădată într-un proiect de regenerare urbană, curat, modern și integrat în viața comunității, care să devină un nou pol de dezvoltare pentru oraș, din toate punctele de vedere. Cel mai important pas îl facem acum, acela de a vindeca o zonă contaminată a orașului și de a o transforma într-un proiect pentru generații, verde și cu impact în evoluția Constanței în destinație atractivă și activă întreg anul”, a spus Raluca Munteanu, Director Dezvoltare IULIUS.

38 de hectare cu o contaminare istorică

Procesul de bioremediere se realizează într-o zonă apropiată de centrul orașului, cu un trecut industrial îndelungat, care a găzduit un depozit cu peste 30 de rezervoare cu produse petroliere.

„Platforma nu a mai fost folosită de mai bine de zece ani, ca urmare a incompatibilității activității în centrul orașului, dar mai ales a vechimii rezervoarelor, care au fost construite în urmă cu aproape 100 de ani și pentru care remedierea tehnică nu era fezabilă. În 80 de ani de activitate, era practic imposibil ca acest teren să nu fie afectat. Partea de remediere a fost un obiectiv cheie pentru noi, iar asumarea lui de către compania IULIUS a reprezentat un argument suplimentar în dezvoltarea parteneriatului, adițional expertizei în dezvoltarea unor proiecte de regenerare urbană de amploare și cu impact concret în dezvoltarea orașelor, așa cum ne dorim să se întâmple și în Constanța. Demersul acesta este un pas important în realizarea acestui proiect și un motiv de mândrie, pentru că, astfel, terenul va putea fi valorificat în interesul comunității”, a declarat Sorin Ciutureanu, Director General Oil Terminal.

Inovație științifică românească https://www.youtube.com/watch?v=uFP0pcqOOXk

Procesul de bioremediere este unic prin metodologie și amploare. Cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București au dezvoltat o formulă originală de microorganisme naturale, selectate chiar din situl contaminat, capabile să biodegradeze hidrocarburile petroliere. Metoda amplifică procesul natural de vindecare și reduce semnificativ durata remedierii.

Etapele parcurse vor cuprinde bioremedierea solului, izolarea fizică a contaminantului și epurarea apei subterane freatice, soluțiile identificate de echipa multidisciplinară de experți fiind personalizate și bazate pe foraje de cercetare și teste de laborator. „Aplicăm tehnica îmbogățirii (n.r. enrichment technique), care permite creșterea randamentului biodegradării şi reducerea timpului necesar bioremedierii solului. Am dezvoltat o tehnologie originală, o inovație pentru Constanța, prin formula de inocul (n.r. mixul de microorganisme) introdus în solul pregătit și prin stabilirea parametrilor de mediu pentru dezvoltarea și funcționarea optimă a microorganismelor. Toate tulpinile folosite pentru crearea biopreparatelor sunt naturale, provenite din solul supus bioremedierii, nu sunt rezultatul niciunei manipulări genetice, introducerea lor în solul poluat neprezentând niciun fel de risc pentru mediu”, explică Dr. Anca-Rovena Lăcătușu, Șef laborator în cadrul ICPA București.

Bioremedierea solului este completată de procesul de remediere a apei subterane: realizarea unei bariere hidrogeologice, prin realizarea unor foraje de pompare a apei contaminate, pomparea apei subterane într-o stație de epurare și utilizarea apei subterane tratate în scopuri diverse, sigure, cum ar fi acțiuni de curățenie sau irigare spații verzi. „Alegerea metodei ține mai mult de experiență. Suntem parte a unei companii din Germania, care se ocupă de acest gen de lucrări de vreo 60 de ani și se află în top trei în Europa în acest domeniu. Astfel, beneficiem atât de experiența unor lucrări similare sau cu terenuri contaminate cu hidrocarburi, cât și de cea a selecției lor din punct de vedere al tehnologiei de-a lungul timpului. Explicat pe scurt, pompele submersibile din foraje vor pompa apa în stația de epurare, care, treptat, va curăța apa, în principal de hidrocarburile cu care este contaminat solul”, a completat Cristian Bădoiu - Country Manager Hoelscher Wasserbau.

Totodată, la baza săpăturilor se va realiza izolarea zonei contaminate utilizând o barieră fizică - geomembrană de înaltă densitate și durabilitate – cu scopul de a stopa migrarea poluantului pe orizontală și pe adâncime.

„Acest proiect de remediere este, printre altele, și un act de curaj. Curajul de a face ceva care inițial părea imposibil, mai ales date fiind costurile și amploarea terenului. Astfel de proiecte trebuie să vină cu soluții inovative și noi avem parte de mobilizarea unei echipe impresionante de experți din diferite domenii, cu dorință de performanță. Garanțiile de succes ale unui astfel de proiect sunt date de faptul că metodele propuse au fost validate prin reușitele unor proiecte asemănătoare, atât pe plan internațional, cât și pe plan național. Sunt convins că la sfârșitul acestui proiect, amplasamentul va fi readus la o stare conformă pentru a fi dezvoltat”, spune Cicerone Ionescu, CEO & Founder Auditeco, compania care a realizat proiectarea procesului de remediere.

Infrastructură de cercetare de impact național

Pentru a aplica această soluție pentru un volum foarte mare de sol contaminat, IULIUS a investit 300.000 de euro în dotarea unui laborator al ICPA cu tehnologie de ultimă generație, pentru a multiplica microorganismele selecționate. Prin această abordare, se face un pas important în remedierea terenurilor contaminate, deschizând drumul pentru aplicarea acestei tehnologii și în alte situri industriale afectate.

IULIUS a susținut dotarea unui laborator de analize chimice pentru determinarea indicatorilor de calitate Total Hidrocarburi din Petrol în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, o investiție de aproximativ 120.000 de euro.

Finalizarea acestui proces complex de bioremediere a solului și tratare a apei subterane freatice, asigură siguranța zonei și posibilitatea de a fi dezvoltată. O zonă cu probleme de mediu, perpetuate și multiplicate în decursul a decenii, va deveni nu doar sustenabilă, ci și punct de atracție pentru întreaga comunitate.

Constanța – destinație activă și atractivă 365 de zile din an

Compania IULIUS propune pentru Constanța dezvoltarea celui mai amplu proiect de regenerare urbană din țară, cu o investiție de peste 800 milioane euro, care va transforma cele 38 de hectare ale fostei platforme Oil Terminal într-un ansamblu urbanistic integrat.

Proiectul reprezintă un concept semnat de celebrul birou de arhitectură Foster + Partners și va contribui la dezvoltarea Constanței drept o destinație activă 365 de zile pe an, incluzând:

concepte culturale și educaționale - care să susțină inițiativele locale, dezvoltarea mediului universitar și să diversifice oferta pentru petrecerea timpului liber;

retail – cu un mix complet de servicii, branduri, facilități care să susțină mediul antreprenorial local și să răspundă cerințelor comunității;

funcțiuni și servicii de utilitate publică;

entertainment și edutainment – cu noi concepte, în premieră regională și chiar națională, care să susțină atractivitatea orașului ca destinație turistică tot anul, dar și să ofere locuitorilor oportunități noi de distracție în oraș;

facilități sportive și de recreere;

parc și grădină botanică – amenajate cu sute de arbori maturi, care să ofere un cadru verde, beneficii pentru mediu și să devină un hub al comunității;

office - pentru atragerea unor companii din domenii cu valoare adăugată și diversificarea oportunităților de carieră pentru tineri, cu scopul retenției resursei umane;

soluții pentru conectivitatea și mobilitatea pietonală, velo și auto – care să susțină implementarea strategiilor de regenerare, mobilitate și conectivitate ale administrației publice pentru zona de dezvoltare Anghel Saligny.

Până în prezent, au fost realizate lucrări de cercetare arheologică, desfășurate de Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române Filiala Iași, alături de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. De asemenea, IULIUS a amenajat prima pepinieră dendrologică din Dobrogea, în localitatea Lazu, unde se află în aclimatizare peste 1.100 de arbori maturi, cu vârste de până la 60 de ani și înalțimi de până la 13 metri.

Despre IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul său cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 70 de milioane de vizite.

În doar zece ani, compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 242.000 mp, în care sunt prezente peste 140 de sedii de companii și unde lucrează peste 29.500 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.