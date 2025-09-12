Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia

Miniștrii de externe italian și turc au semnat joi un acord ce prevede o colaborare întărită pentru combaterea migrației ilegale, în special provenită din Libia, informează AFP, citată de Agerpres.

Antonio Tajani și omologul său turc Hakan Fidan au semnat un "document operațional" ce prevede întărirea colaborării între paza de coastă italiană și cea turcă pentru combaterea "traficului de ființe umane" și "crimei organizate transnaționale", a declarat șeful diplomației italiene într-un briefing comun.

"Aceasta se va dovedi foarte util în Libia, în special pentru a împiedica plecările" de migranți clandestini, a declarat Tajani. "Lucrăm împreună la formarea de forțe de ordine pentru destructurarea rețelelor criminale în Mediterana", a adăugat el.

La rândul său, Fidan s-a declarat hotărât să întărească "parteneriatul strategic" între Italia și Turcia, și a insistat asupra necesității de a conlucra la un proces politic în Libia și de a garanta "stabilitatea" acestei țări.

"Țările noastre două au un interes în stabilitatea Libiei", a subliniat și omologul său italian.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a găzduit la începutul lui august la Istanbul un mini-summit cu șefa guvernului italian Giorgia Meloni și premierul libian Abdelhamid Dbeiba asupra migrațiilor și stabilității în Libia.

Libia rămâne o țară de plecare pentru numeroși migranți africani care încearcă să ajungă în Europa acostând în principal pe coastele elene sau italiene.

Uniunea Europeană a semnat în 2016 un acord cu Turcia pentru combaterea imigrației ilegale.

