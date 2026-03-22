€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Italia. Miza referendumului lui Meloni pentru justiţie
Data actualizării: 13:44 22 Mar 2026 | Data publicării: 13:37 22 Mar 2026

Italia. Miza referendumului lui Meloni pentru justiţie
Autor: Dana Mihai

Referendumul lui Meloni începe în Italia, dar italienii par să ignore votul - Imagine realizata cu AI

În Italia a început votul pentru un referendum privind reforma judiciară, dar interesul populației rămâne scăzut.

În Italia a început votarea la un referendum privind reforma judiciară controversată promovată de premierul Giorgia Meloni. Marcelin, un român stabilit în Italia, spune că merge la vot, însă italienii de rând nu prea sunt interesați de subiect.

Cetățenii italieni sunt chemați la urne astăzi și mâine pentru a se pronunța asupra unui referendum constituțional privind justiția. Miza consultării populare este o reorganizare profundă a sistemului judiciar, o temă care a dominat agenda publică și care promite să modifice fundamental modul în care funcționează instanțele și parchetele din Peninsulă. Votarea va dura două zile şi se va încheia luni la ora locală 15.00 (14.00 GMT), potrivit Știridiaspora.

Fiind un referendum de tip confirmativ, legislația prevede că nu este necesară atingerea unui cvorum de participare. Astfel, rezultatul final va fi decis strict prin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, indiferent de numărul total al celor care se prezintă la urne. 

La referendum pot vota și românii care au cetățenie italiană.

Giorgia, o româncă în vârstă de 25 de ani cu cetățenie italiană și care în prezent e studentă, spune că va vota "DA" la referendum.

"Votez DA, pentru că vreau ca lucrurile să se schimbe. Altfel, lucrurile vor rămâne la fel şi nu vom evolua spre bine", a spus tânăra, în exclusivitate pentru ȘtiriDiaspora. 

Miza votului: controlul Justiției de către Parlament

Dacă tabăra „Da” va obține victoria, sistemul judiciar va trece printr-o transformare structurală. În prezent, magistrații au dreptul de a-și schimba cariera o singură dată (trecerea de la funcția de judecător la cea de procuror sau invers), iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) funcționează ca un organism unic, independent de factorul politic, gestionând toate aspectele administrative și disciplinare.

O victorie a votului afirmativ ar impune separarea strictă a carierelor, ceea ce ar duce la înființarea a două consilii superioare distincte: unul dedicat judecătorilor și celălalt procurorilor. O noutate absolută ar fi și modalitatea de selecție: o treime din membrii acestor consilii ar urma să fie extrași prin tragere la sorți dintr-o listă aprobată în prealabil de Parlament. De asemenea, competența de a sancționa magistrații ar fi transferată de la CSM către o entitate nouă, denumită Înalta Curte Disciplinară.

Marcelin Enășcuț, funcționar la departamentul de litigii de muncă în cadrul sindicatului CISL din Torino, a declarat, în exclusivitate pentru ȘtiriDiaspora, că această reformă este discutată de mulți ani în Italia, însă abia acum s-a ajuns și la vot. Românul spune că miza reală a acestui referendum este, de fapt, o tentativă de control a Justiției de către Parlament, lucru considerat periculos de actorii politici de stânga. 

Citește și: Referendumul lui Meloni pentru reforma justiţiei, în Italia. Georgiana Teodorescu: Controlul politic de orice fel trebuie eliminat

"Despre reforma justiției se vorbește de mulți ani, însă nu s-a realizat din cauza anumitor personaje politice. Mă refer în special la Berlusconi, care avea tot interesul să o facă. Acum, în absența lui, aceeași tabără de dreapta încearcă să o implementeze. Cei de stânga au rămas pe aceeași poziție ca înainte: nu vor reforma sau, dacă o vor, nu în forma prezentată de guvernul Meloni.

Mai exact, și cei de stânga sunt de părere că ar trebui făcută o reformă, dar nu în acest mod. Ei nu sunt de acord ca justiția să intre sub controlul Parlamentului, deoarece ar fi ca și cum s-ar uni două puteri în stat.

Exact, despre asta este vorba (n.r. miza reală a referendumului este să intre justiția sub controlul Parlamentului). S-ar înființa un nou organism care să controleze justiția, iar acesta ar fi subordonat direct Parlamentului", spune Marcelin. 


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

referendum justitie
giorgia meloni
italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
LOTO: Peste 11,66 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 22 martie, 2026
Publicat acum 25 minute
Iranul recrutează din Germania membri ai clanurilor pentru celule teroriste
Publicat acum 34 minute
Bărbat rănit grav după ce a fost atacat de un urs
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Prima sesiune de admitere la Academia Da Vinci: probe de gândire critică, interviuri motivaționale și exerciții de echipă
Publicat acum 1 ora si 13 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 8 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 1 ora si 13 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close