Italia. Miza referendumului lui Meloni pentru justiţie

În Italia a început votarea la un referendum privind reforma judiciară controversată promovată de premierul Giorgia Meloni. Marcelin, un român stabilit în Italia, spune că merge la vot, însă italienii de rând nu prea sunt interesați de subiect.

Cetățenii italieni sunt chemați la urne astăzi și mâine pentru a se pronunța asupra unui referendum constituțional privind justiția. Miza consultării populare este o reorganizare profundă a sistemului judiciar, o temă care a dominat agenda publică și care promite să modifice fundamental modul în care funcționează instanțele și parchetele din Peninsulă. Votarea va dura două zile şi se va încheia luni la ora locală 15.00 (14.00 GMT), potrivit Știridiaspora.

Fiind un referendum de tip confirmativ, legislația prevede că nu este necesară atingerea unui cvorum de participare. Astfel, rezultatul final va fi decis strict prin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, indiferent de numărul total al celor care se prezintă la urne.

La referendum pot vota și românii care au cetățenie italiană.

Giorgia, o româncă în vârstă de 25 de ani cu cetățenie italiană și care în prezent e studentă, spune că va vota "DA" la referendum.

"Votez DA, pentru că vreau ca lucrurile să se schimbe. Altfel, lucrurile vor rămâne la fel şi nu vom evolua spre bine", a spus tânăra, în exclusivitate pentru ȘtiriDiaspora.

Miza votului: controlul Justiției de către Parlament

Dacă tabăra „Da” va obține victoria, sistemul judiciar va trece printr-o transformare structurală. În prezent, magistrații au dreptul de a-și schimba cariera o singură dată (trecerea de la funcția de judecător la cea de procuror sau invers), iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) funcționează ca un organism unic, independent de factorul politic, gestionând toate aspectele administrative și disciplinare.

O victorie a votului afirmativ ar impune separarea strictă a carierelor, ceea ce ar duce la înființarea a două consilii superioare distincte: unul dedicat judecătorilor și celălalt procurorilor. O noutate absolută ar fi și modalitatea de selecție: o treime din membrii acestor consilii ar urma să fie extrași prin tragere la sorți dintr-o listă aprobată în prealabil de Parlament. De asemenea, competența de a sancționa magistrații ar fi transferată de la CSM către o entitate nouă, denumită Înalta Curte Disciplinară.

Marcelin Enășcuț, funcționar la departamentul de litigii de muncă în cadrul sindicatului CISL din Torino, a declarat, în exclusivitate pentru ȘtiriDiaspora, că această reformă este discutată de mulți ani în Italia, însă abia acum s-a ajuns și la vot. Românul spune că miza reală a acestui referendum este, de fapt, o tentativă de control a Justiției de către Parlament, lucru considerat periculos de actorii politici de stânga.

"Despre reforma justiției se vorbește de mulți ani, însă nu s-a realizat din cauza anumitor personaje politice. Mă refer în special la Berlusconi, care avea tot interesul să o facă. Acum, în absența lui, aceeași tabără de dreapta încearcă să o implementeze. Cei de stânga au rămas pe aceeași poziție ca înainte: nu vor reforma sau, dacă o vor, nu în forma prezentată de guvernul Meloni.

Mai exact, și cei de stânga sunt de părere că ar trebui făcută o reformă, dar nu în acest mod. Ei nu sunt de acord ca justiția să intre sub controlul Parlamentului, deoarece ar fi ca și cum s-ar uni două puteri în stat.

Exact, despre asta este vorba (n.r. miza reală a referendumului este să intre justiția sub controlul Parlamentului). S-ar înființa un nou organism care să controleze justiția, iar acesta ar fi subordonat direct Parlamentului", spune Marcelin.



