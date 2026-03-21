Referendum pentru reforma justiţiei în Italia. Georgiana Teodorescu: Controlul politic de orice fel trebuie eliminat
Data actualizării: 17:48 21 Mar 2026 | Data publicării: 17:47 21 Mar 2026

Referendum pentru reforma justiţiei în Italia. Georgiana Teodorescu: Controlul politic de orice fel trebuie eliminat
Autor: Mihai Ciobanu

justitie Justiție. Foto: Unsplash

Italienii sunt chemați la urne duminică, 22 martie, și luni, 23 martie, pentru a se pronunța asupra unui referendum constituțional privind reforma justiției, care vizează organizarea sistemului judiciar.

Printre principalele modificări propuse se numără separarea carierelor între judecători și procurori, precum și înființarea unei noi Înalte Curți Disciplinare, în cazul în care voturile „Da” vor prevala.

Aproximativ 5 milioane de studenți și lucrători locuiesc în afara localității de domiciliu, însă pentru acest scrutin nu este permis votul la distanță. Astfel, aceștia trebuie să se întoarcă în localitatea de reședință pentru a vota. O alternativă utilizată de mulți este desemnarea ca reprezentanți ai partidelor în secțiile de votare.

Ce se întâmplă dacă italienii votează majoritar „Da”

În prezent, magistrații pot schimba cariera o singură dată, iar sistemul este administrat de un unic Consiliu Superior al Magistraturii, responsabil de numiri, transferuri și disciplină, funcționând independent de factorul politic.

Dacă referendumul va fi aprobat, va fi introdusă separarea carierelor, iar sistemul va fi reorganizat prin înființarea a două consilii distincte: unul pentru judecători și unul pentru procurori. O treime dintre membrii fiecărui consiliu ar urma să fie selectați prin tragere la sorți dintr-o listă aprobată de Parlament.

De asemenea, sancțiunile disciplinare nu vor mai fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii, ci de o nouă instituție – Înalta Curte Disciplinară.

Georgiana Teodorescu: Controlul politic de orice fel al justiţiei trebuie eliminat

"Reforma justiţiei lui Meloni este un gest democratic, de bun simţ, de depolitizare a justiţiei. Controlul politic de orice fel al justiţiei trebuie eliminat, iar formula găsita de guvernul Meloni pentru asta poate fi una de succes.

Justiţia nu este manipulată doar din exterior, ci de multe ori, chiar din interior, tocmai de aceea tragerea la sorţi elimină toate riscurile.

Reamintesc faptul că AUR a propus ca numirile în funcţiile de conducere la ÎCCJ, parchetele mari şi CSM să nu se mai facă politic, ci prin votul cetăţenilor, tocmai pentru a se obţine imparţialitatea totală a sistemului judiciar", a comentat, pe această temă, europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

