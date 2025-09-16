Israelul confirmă lansarea ofensivei terestre asupra orașului Gaza

Armata israeliană a lansat faza principală a ofensivei sale terestre asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, a declarat un oficial militar, care a estimat că mii de luptători Hamas se ascund în cel mai mare oraș din enclava palestiniană, informează AFP.

Într-o conferință de presă cu jurnaliști străini, oficialul militar israelian a indicat că, în timp ce trupele israeliene operează la periferia capitalei Gaza de săptămâni întregi, armata și-a intensificat operațiunile în interiorul orașului în cursul nopții de luni spre marți.



„Ofensiva principală asupra orașului Gaza a început noaptea trecută (...) știm că există mii de teroriști Hamas în orașul Gaza”, a insistat el.



Armata israeliană a estimat numărul de luptători ai grupării islamiste palestiniene Hamas care operează în zonă la '2.000 până la 3.000', a adăugat el.



„Am lansat o operațiune semnificativă în Gaza”, a declarat și premierul israelian Benjamin Netanyahu la începutul unei audieri în instanță, într-un proces de corupție aflat în desfășurare.



În fine, purtătorul de cuvânt arabofon al armatei israeliene, Avichay Adraee, a scris într-o postare pe platforma X că armata israeliană „a început să distrugă infrastructura Hamas din orașul Gaza”.



„Orașul Gaza este considerat o zonă de luptă periculoasă, iar a rămâne în zonă vă expune riscului”, a scris Adraee, citat de dpa.



Avioanele de luptă israeliene au efectuat atacuri aproape fără încetare asupra orașului peste noapte, însoțite de foc de artilerie, a relatat agenția de știri palestiniană WAFA.



Mass-media palestiniană a declarat că tancurile au intrat ulterior în oraș, unde se crede că se află sute de mii de oameni. Armata israeliană nu a confirmat acest lucru, notează dpa.



Cabinetul de Securitate al Israelului a aprobat cucerirea orașului Gaza în august. Armata a cerut tuturor celor aproximativ 1 milion de locuitori ai orașului să se mute în așa-numitele zone umanitare mai la sud, în fâșia de coastă aflată sub blocadă.

