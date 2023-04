Iranul a dezvoltat o nouă dronă kamikaze cu o rază de acţiune de 450 de kilometri

Directorul Organizaţiei pentru Autosuficienţa Iranului, generalul Ali Kouhestani, a declarat duminica aceasta că noua dronă kamikaze Meraj-532 a fost testată cu succes, a transmis Tasnim, agenţie semioficială cu legături cu Gardienii Revoluţiei, informează Agerpres.



Noul vehicul aerian fără pilot poate lovi ţinte la o distanţă de 450 de kilometri, la o altitudine de 3.600 de metri şi are o autonomie de zbor de trei ore.



"Meraj-532 poate fi asamblată rapid şi uşor, ceea ce o face o alegere bună pentru reacţii rapide", a explicat Kouhestani.



Generalul a indicat că ţara sa continuă să lucreze la noi drone de luptă şi kamikaze pentru uz militar.



Iranul are o industrie puternică ce produce drone, o armă pe care a vândut-o Rusiei pentru a fi folosită în războiul din Ucraina, conform acuzaţiilor formulate de Statele Unite şi Europa.



Ca răspuns la vânzarea de drone, Uniunea Europeană, Statele Unite şi Regatul Unit au sancţionat persoane şi companii legate de producţia de drone iraniene.



Iranul a negat că furnizează Rusiei drone pentru a fi folosite în Ucraina şi, de asemenea, că intenţionează să construiască o fabrică de drone pe teritoriul rus.



Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăudat dronele iraniene, spunând că acestea sunt "opera celor mai bune talente ale Iranului care onorează ţara", împreună cu sateliţii, industria nucleară, rachetele şi vaccinurile pe care le produce acest stat.

