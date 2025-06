Iranul a dezvoltat focoase nucleare care puteau ajunge până la București. Detalii importante oferite de Ambasadorul Israelului în România

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România, a discutat despre amenințarea reprezentată de programul nuclear militar al Iranului. Acesta justifică recentele operațiuni militare israeliene ca o măsură necesară pentru protejarea securității naționale și regionale, pericolul iranian fiind adresat nu numai statelor din Orientul Mijlociu, ci chiar întregii Europe.

Programul nuclear militar al Iranului, o amenințare considerabilă

Oficialul a avertizat că rachetele balistice dezvoltate de Iran au o rază suficient de mare pentru a atinge capitale europene, inclusiv Bucureștiul.

„Trebuie să ne amintim cum a început și de ce a început operațiunea militară israeliană în Iran. Am fost amenințați de Iran, care vrea să distrugă Israelul. Liderul suprem al Iranului a anunțat public că pentru el, Israel, este o tumoare canceroasă și trebuie să fie eliminată. Nu este vorba doar despre declarațiile lor, ci ei, timp de ani de zile, au dezvoltat un program nuclear militar. Cu un scop foarte clar: să distrugă Israelul. Nu vrem să trăim sub amenințarea asta.

Am ajuns la concluzia că Iran a fost foarte aproape de a dezvolta, de a avea capacitatea de a ne ataca cu bombe militare nucleare. Și România, și poporul român, și națiunea europeană trebuie să fie îngrijorate. Pentru că, în Iran, e adevărat că ei anunță întotdeauna Israelul este dușmanul, că vor să distrugă Israelul, dar ei au dezvoltat rachete balistice cu focoase nucleare cu o rază foarte lungă, care pot ajunge până în capitalele europene, precum Bucureștiul”, a explicat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România, la Antena3CNN.

Un orizont incert de încheiere a conflictului

„Iran a fost foarte aproape de a avea capabilitatea nucleară cu un scop foarte clar, de a distruge Israelul. Iran a continuat să dezvolte programul militar nuclear în timp ce negocia cu SUA. Trebuie să luăm în serios tot ceea ce spune Iranul. Trebuie să ne reunim împotriva Iranului. Israel este în frunte, dar noi facem operațiunea militară pentru toată lumea. Iran e un pericol foarte mare.

Când am început operațiunea militară, ieri, am vizat doar generalii și inginerii, oamenii de știință care au o legătură foarte directă cu acest program nuclear. Nu am vizat populația civilă, dar Iranul a atacat Israelul ieri și acum câteva luni, cu sute de rachete balistice care au vizat deliberat populația civilă. Noi nu vrem să trăim sub această amenințare”, a mai punctat acesta.

„Operațiunea militară doar ce-a început. Am putut să eliminăm partea de infrastructură balistică din apărarea aeriană iraniană și am atacat un reactor nuclear, dar Iran a dezvoltat în multe locuri, în acești ani, armamentul nuclear. Noi abia ce am început. Și vedem că Iranul e determinat să continue războiul împotriva noastră (...) Vrem să trăim în siguranță și în liniște”, a mai declarat Lior Ben Dor.

