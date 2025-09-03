Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant

Un raport alarmant al AIEA arată că Iranul a crescut stocul de uraniu aproape de nivelul necesar armelor nucleare, chiar înaintea atacurilor aeriene israeliene din iunie.

Un raport confidențial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), transmis miercuri statelor membre, indică faptul că Iranul și-a majorat stocul de uraniu îmbogățit la niveluri apropiate de cele necesare armelor nucleare înainte ca Israelul să efectueze atacuri aeriene asupra țării, pe 13 iunie.

Documentul AIEA, cu sediul la Viena, arată că la data de 13 iunie Iranul deținea 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%, cu 32,3 kilograme mai mult decât în ultimul raport din mai. Raportul precizează că aceste date se bazează „pe informațiile furnizate de Iran, pe activitățile de verificare ale agenției între 17 mai și 12 iunie 2025 și pe estimări bazate pe funcționarea anterioară a instalațiilor relevante.”

Specialiștii subliniază că uraniul îmbogățit la 60% se află la doar un pas tehnic de concentrația necesară pentru arme nucleare, de 90%.

Iranul și AIEA nu au reușit să cadă de acord

Raportul menționează totodată că Iranul și AIEA nu au reușit să cadă de acord asupra reluării inspecțiilor la siturile afectate de atacurile israeliene și americane din iunie. Singura locație inspectată după izbucnirea conflictului a fost centrala nucleară de la Bushehr, unde asistența tehnică este oferită de Rusia.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a insistat în document că „modalitățile tehnice pentru a permite reluarea completă a inspecțiilor agenției ar trebui încheiate fără întârziere.”

Raportul subliniază că retragerea inspectorilor ONU în timpul confruntărilor a fost necesară din motive de securitate, însă decizia Teheranului de a suspenda cooperarea cu AIEA este „profund regretabilă.”

"O chestiune foarte îngrijorătoare"

Agenția a avertizat că după 13 iunie „nu a mai putut desfășura activitățile de teren necesare pentru a colecta și verifica declarațiile Iranului folosite la estimarea modificărilor stocului raportat anterior.”

Potrivit evaluărilor AIEA, aproximativ 42 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% ar fi teoretic suficiente pentru fabricarea unei bombe atomice, dacă ar fi ulterior îmbogățite până la 90%.

Inspectorii nu au reușit să verifice stocul iranian apropiat de nivel militar de peste două luni și jumătate, fapt considerat „o chestiune foarte îngrijorătoare.”

Iranul susține că programul său nuclear are scopuri pașnice, însă este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la asemenea niveluri. SUA, AIEA și alte state estimează că Iranul a derulat un program de arme nucleare până în 2003, potrivit Euronews.

