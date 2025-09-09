iPhone Air, vedeta lansării Apple: mai subțire, mai rezistent, mai inteligent

Apple a prezentat marți două noi modele de iPhone, iPhone Air, mai subțire și durabil, și iPhone 17, cu ecran mai luminos și procesor de ultimă generație. Alături de acestea, compania a lansat și AirPods Pro 3 cu traducere live și un Apple Watch cu monitor de tensiune arterială.

Apple a făcut public modelul de bază iPhone 17, care vine cu un ecran mai luminos și mai rezistent la zgârieturi și este echipat cu noul cip procesor A19, fabricat cu tehnologie de 3 nanometri, conform Reuters. Acesta promite performanțe superioare, în special pentru funcțiile de inteligență artificială integrate în dispozitiv.

Camera frontală a fost de asemenea îmbunătățită, cu un senzor de formă diferită, conceput pentru a optimiza selfie-urile realizate în mod orizontal.

Cu toate acestea, Apple nu a introdus modificări semnificative pentru Siri, amânând actualizările pentru anul viitor. Între timp, compania explorează noi parteneriate AI, inclusiv cu OpenAI, pentru a integra funcționalități avansate în viitoarele versiuni ale sistemelor sale de operare.

iPhone Air - vedeta lansării

Starul a fost noul model iPhone Air. Acesta a fost prezentat ca cel mai subțire și mai durabil smartphone al companiei. Dispozitivul este echipat cu o baterie de înaltă densitate, promițând o autonomie mai mare, și cu un procesor nou care îmbunătățește performanța generală.

iPhone Air se poziționează ca rival direct al Galaxy S25 Edge de la Samsung, iar analiștii susțin că lansarea acestui model ar putea fi un pas important pentru Apple în competiția cu telefoanele pliabile, foarte populare în China.

AirPods Pro 3 - traducere live și același preț

Apple a prezentat și noile căști wireless AirPods Pro 3, care dispun de traducere live a limbilor. Dacă ambele persoane dintr-o conversație poartă noile căști, acestea vor traduce conversația aproape în timp real.

Noile AirPods vor fi disponibile începând cu 19 septembrie, la același preț de 249 de dolari ca generația precedentă.

Apple Watch cu monitor de tensiune arterială

Ultimul Apple Watch vine cu o funcție de monitorizare a tensiunii arteriale, aflată încă în așteptarea aprobării autorităților de reglementare. Apple estimează că funcția ar putea să notifice aproximativ 1 milion de persoane și va fi disponibilă în 150 de țări.

Prețurile pentru noile modele rămân neschimbate: Apple Watch SE va costa 249 de dolari, seria 11 - 399 de dolari, iar modelul Ultra - 799 de dolari.

Evenimentul de lansare are loc într-un context de reorganizare comercială globală, generată de tarifele vamale impuse de SUA, care ar putea costa Apple peste 1 miliard de dolari în trimestrul fiscal curent. Analiștii urmăresc cu atenție dacă compania va crește prețurile sau va menține costurile modelelor de bază la nivel constant, majorând doar versiunile cu stocare suplimentară.

Concurența este acerbă: Samsung continuă să dezvolte telefoane pliabile, iar Google a lansat luna trecută un model pliabil cu platforma AI Gemini, intensificând cursa pentru inovație pe piața smartphone-urilor.

