Ion Crăciunescu, momentul pe care nu îl va uita niciodată: Doctorul mi-a spus că am riscat

"Eu am forțat un pic debutul pentru că nu am putut să-i întorc atunci spatele domnului care m-a delegat atunci la ASA cu Jiul Petroșani. Când vrei prea mult un lucru, ți se întâmplă un lucru neobișnuit câteodată. 31 de ani aveam.

Și am făcut otită medie acută și nu am spus la nimeni, am arbitrat așa. Să nu mă întrebați cum am arbitrat. Dar cert e că nu o să uit un lucru toată viața.

Loți Boloni, căruia îi dădusem și galben la meci, ca să vedeți ce caracter are, m-a dus la spital, m-a internat, a venit în fiecare zi la mine și doctorul mi-a spus că am riscat, am fost inconștient, că puteam să fac meningită, m-am expus, am alergat, eram cu urechea plină de puroi.

Dar nu puteam să ratez acel meci, l-am dus până la capăt dar am rămas în spital câteva zile, putea să mă coste mult.

Eu sunt mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut și mă bucură că locurile pe care le am ocupat în clasamentele făcute de institutele de statistică nu poate să mi le ia nimeni. Și nu a fost o dată, ci în ani consecutivi", a spus Ion Crăciunescu la Liga Digisport.

Cariera lui Crăciunescu, aproape sfârşită din cauza blaturilor

"Mi-au rămas mai multe în minte şi era să-mi şi sfârşesc cariera din cauza blaturilor. Şi asta pentru că am luat atitudine. La unele meciuri am băgat fluierul în buzunar şi nu am mai vrut să fluier nimic şi dacă ei plecau într-o parte, eu plecam în partea cealaltă a terenului.

La un meci i-am lăsat şi am dat ture în jurul terenului, în interior, şi la altul am vrut să ies pe pistă să dau ture, pe cuvânt de onoare. Dar bine am făcut că nu am ieşit, pentru că la ăla în care am dat ture pe teren în interior am avut noroc cu George N. Gherghe, că la un curs la Piatra Neamţ, Doamne Dumnezeule, ce mi-a făcut unul dintre membrii comisiei...

Şi am plecat plângând de la curs, şi fusesem declarat cel mai bun arbitru, reţineţi. Ce mi-a făcut pentru gestul ăsta, că sfidez lumea, şi aşa mai departe. Dar i-am spus că nu sfidez pe nimeni şi că aşa s-a întâmplat. Domnul Gherghe a trimis pe cineva să mă aducă înapoi la curs, pentru că am ieşit din sală.

După un alt blat, la Oradea, m-au chemat la federaţie. Am fost la tuşă atunci, m-am dus de la Vâlcea până la Oradea să fac o linie şi era un blat ordinar. Arbitrul de centru nu a scris nimic, eu făceam sprinturi pe margine de la steag până la centru şi înapoi. Şi m-au chemat la comisie să mă întrebe de ce făceam sprinturi. 'Păi, domnule, am plecat de la Vâlcea la Oradea, dacă nu aveam ce să fac, nu trebuia să fac şi eu un antrenament?'

Şi au vrut să mă dea afară şi atunci. Norocul meu cu Nicolae Secoşan care a fost comentator la radio care a venit şi el şi a spus acelaşi lucru pe care îl spusese şi în direct, că a fost blat. Şi a susţinut ceea ce spusesem şi eu. Numai eu şi Secoşan, observatorul şi arbitrul de centru nu au văzut blatul.

Atunci îmi aduc aminte că mi-a atras atenţia domnul Gherghe într-o discuţie particulară: 'Domnul Crăciunescu, aveţi vreo probă de blaturi?' 'Păi, domnul Gherghe i-am văzut pe teren...' 'Domnul Crăciunescu, aveţi vreo probă?

Aţi participat, aţi stat la masă cu ei, aţi văzut că au vorbit că şi-au dat bani? Nu te mai juca cu chestii din astea, că nu sunt lucruri de joacă'. Domnul Gherghe ştia cum stă treaba într-o democraţie. Spunea că dacă e democraţie, lumea poate să facă ce vrea. Da, poate să spună orice vrea, dar cu o singură condiţie, dacă are probe", a explicat Crăciunescu, în 2020.