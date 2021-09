Iohannis și Cîțu, întâlnire. Chirieac: Președintele îl sprijină necondiţionat. Este de neînțeles!

Întâlnirea dintre Klaus Iohannis şi Florin Cîțu care a avut loc astăzi, în jurul orei 12.45, a durat doar 15 minute şi a fost anunţată oficial. Preşedintele şi-a reafirmat sprijinul faţă de premier. În acelaşi timp, în Parlament, era haos pe tema moţiunii de cenzură.

"PSD nu poate să întindă foarte mult coarda"

"Președintele a ţinut să se ştie despre această întâlnire şi toată lumea aştepta o rezolvare elegantă, europeană, democratică a crizei, în sensul în care premierul Cîțu îşi prezenta demisia şi cu asta se deschidea din nou calea unor negocieri PNL-USR pentru refacerea guvernului în formula pe care şi-o doreşte Klaus Iohannis. În loc de asta, președintele a reafirmat sprijinul fără echivoc pentru premierul Florin Cîțu care, în acest moment, oricum nu are o situaţie politică bună, nu are cum.

Sigur că în Parlament s-a încălcat grav Constituția. S-a strâns numărul de semnături pentru o moţiune de cenzură, PSD a anunţat că nu votează acea moţiune a USR, că nu este la cheremul USR-ului, dar moţiunea oricum trebuia programată şi votată. Venea PSD cu o altă moţiune de cenzură, vedeam ce se întâmpla. Între timp, USR poate să îşi dea demisia şi, în 45 de zile, oricum Florin Cîțu se duce în Parlament şi nu are cum să iasă cu un Guvern minoritar pentru că nici PSD nu poate să întindă foarte mult coarda din punctul ăsta de vedere", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

"Este de neînţeles"

Întrebat dacă această întâlnire de la Palatul Cotroceni a fost pentru reafirmarea sprijinului faţă de premier, analistul politic a mai spus: "Clar, pentru PNL şi pentru toată lumea. Președintele a dat de înțeles că îl sprijină necondiţionat pe premierul Cîțu".

Cât despre motivul pentru care face acest gest, acesta a mai spus: "Întrebarea dumneavoastră are în ea o întrebare pe care ne-o punem toţi, de nouă luni. De ce un tip mediocru, precum Florin Cîțu, un tip care a făcut ca economia României să alunece grav, un tip care este pe cale să provoace o catastrofă economică, aşa cum nu am avut în 30 de ani în România, este sprijinit necondiţionat de preşedintele Iohannis? Eu, şi nu numai eu, nu am văzut un răspuns logic, coerent pentru care preşedintele îl sprijină pe Florin Cîțu. Este de neînţeles".

