Investiții în BITCOIN. Cât de rentabile sunt acum, când prețul este foarte sus

George Rotariu, de la Bitcoin România, a fost întrebat dacă mai este rentabil ca oamenii să investească acum în bitcoin, când prețul este foarte sus.

”Nu este o schemă piramidală, nimic de genul ăsta, este pur şi simplu o tehnologie revoluţionară, cumva la fel cum a fost internetul prin anii 90, când oamenii nu îl înţelegeau şi nu înţelegeau potenţialul şi uitaţi-vă cum suntem astăzi, că depindem de internet şi tot ce facem se mută către zona de online. La fel este şi tehnologia blockchain, tehnologia din spatele bitcoin. Cred că este loc aici să crească în continuare, pentru că este un activ rar. Este un aspect pe care euro sau dolarul nu îl au, din păcate. Este un număr limitat, vor fi maximum 21 de milioane de unităţi la o piaţă globală, ceea ce înseamnă un număr mic, din punctul meu de vedere. Bitcoin poate fi divizat până la 8 zero-uri, deci în curând nu o să mai vorbim de bitcoin, pentru că va depăşi valoarea de un milion de dolari, cred eu, vom vorbi în fracţii dintr-un bitcoin, poate milibitcoin, care înseamnă a mia parte dintr-un bitcoin.”, a răspuns George Rotariu, scrie ProTv.ro.

Cum a evoluat bitcoin în ultimii cinci ani

"De la începutul anului 2017 până la finalul anului a avut o creştere de 2000%, practic. Era 966 de dolari. Oricum, bitcoin a avut o evoluţie pozitivă la interval de trei ani de zile, indiferent de fluctuaţiile din acest interval. Eu consider că bitcoin pe termen lung este o investiţie foarte bună.

Am făcut şi nişte calcule. Cineva care a cumpărat bitcoin în 2016 de 1000 de dolari are acum 134.000 de dolari. Şi dacă a cumpărat tot de 1000 de dolari în 2019, în martie, şi acum are aproape 14.000 de dolari. Pe de altă parte, în 2010, cineva pe nume Laszlo, s-a gândit să plătească pe două pizza 10.000 de bitcoin, anunţul e celebru. Aceasta a fost şi prima tranzacţie cu bitcoin. Acum, el ar fi avut 550-590 de milioane de dolari. Sunt convins că Laszlo nu îi avea doar pe aceşti 10.000 de bitcoin, el este un vizionar şi la momentul respectiv a înţeles că trebuie să facă cumva utili bitcoinii şi că aceste monede pot fi folosite pentru a-ţi cumpăra bucuri şi pentru a tranzacţiona”, a precizat George Rotariu.

Băncile centrale, autorităţile financiare și experții în economie avertizează că monedele virtuale sunt extrem de volatile, că puteţi avea câştiguri mari într-un timp scurt, dar în acelaşi timp puteţi pierde bani.