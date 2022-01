Inventatorul Iuliean Horneț: Ceaușescu ne-a lăsat 70% teren fertil natural. În 2018, aveam 35%! O să murim de foame

„70 la sută ne-a lăsat Nicolae Ceaușescu teren fertil natural. În 2018, aveam 35 la sută! Astăzi, cred că avem 30! Și, în 15 sau poate 18 ani, nu trece sub 12 la sută și nu mai putem cultiva, murim de foame, și așa murim acum. Nu o să poți să mai cultivi, nu se va mai produce nimic”, a avertizat Iuliean Horneț, joi, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu de la DCNewsTV, intitulată „Ce se întâmplă?”

De ce s-a ajuns în această situație? „Se exploatează sângeros! Nu se mai ține cont de rotirea culturilor, de nimic!”, a subliniat specialistul.

„Mi-a zis un fermier că se pun 250 de kg azot pe hectar. Și Ceaușescu, pe timpul acela, punea 40-50 de kg. Adică introducerea acestor deșeuri agricole în sol este nenorocirea solului!”, a precizat Iuliean Horneț.

„Una dintre invenţiile domnului Horneţ este reactorul pe piroliză. E doar una dintre ele, doar un brevet. Vă întreb, de pildă, dacă termocentrala de la Mintia, pe care au închis-o, putea fi salvată cu metoda asta?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Mai simplu decât cu piroliza. Doar cu prima reacţie din piroliză, care se numeşte torefiere. Ar face acel cărbune activ vegetal şi am scăpa de amprenta de carbon de tot. Biomasa nu este taxată carbonic, fiind o sursă regenerabil. Dar o biomasă cu 10% umiditate are 0,09 tone pe megawatt produs, faţă de gaz, care are 0, 212 tone, sau cărbunele care are 0,414 tone de carbon pe megawatt produs. Este netaxabilă.

Eu am făcut o noutate. Pun într-un mix energetic 8 milioane de tone, pentru toate termocentralele, dintre care 4,4 biomasă, 2 şi ceva deşeuri menajere şi 1,8 milioane tone cărbune. Se duce amprenta de carbon la 0,09. Torefierea are 0% umiditate, inclusiv în structură, iar în combinaţie cu cărbunele ajungem la acea amprentă", a declarat Iuliean Horneţ la DC NEWS TV.

