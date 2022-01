"România MOARE!" Iuliean Horneț: România este astăzi într-o stare dezastroasă și merge spre catastrofă

Inventatorul şi întreprinzătorul Iuliean Horneț a explicat că industriile din România au picat de tot și că este nevoie ca Guvernul să ia măsuri urgente pentru a mai putea repara ceva.

"Industria românească a picat și din anul 2015 a picat aproape de tot, de când s-a suspendat legea offset, când mai făceam măcar parte de armament, trebuie să ne vină de la SUA și au și venit dar nu s-au aprobat 1,6 miliarde... era un proiector. Noi avem câteva măsuri pe care trebuie să le ia Guvernul de urgență.

România este astăzi într-o stare dezastroasă și merge spre catastrofă. Dacă nu intrăm imediat cu sectoarele importante, sub tutela CSAT, România moare!

Sub CSAT legile 415/2002 și 51/1991 ne dau voie să introducem, să declarăm stare de siguranță națională și să introducem sănătatea, mediul, energia, educația, infrastructura, economia...cei șase pioni. Și administrația intră sub altă cupolă.

Aceste sectoare trebuie introduse în CSAT cu finanțare, cu proiecte, cu strategie făcută, pe care o avem, le avem pentru toate și profesioniștii le au. Am pregătit proiecte pentru redresarea României.

Dacă ar intra sub CSAT s-ar putea repara totul. Totul!", a declarat Iuliean Horneț, inventator şi întreprinzător, în emisiunea "Ce se întâmplă" a lui Răzvan Dumitrescu, de la DC NEWS și DC NEWS TV.

"Una dintre invenţiile dlui Horneţ este reactorul pe piroliză. E doar una dintre ele, doar un brevet. Vă întreb, de pildă, dacă termocentrala de la Mintia, pe care au închis-o, putea fi salvată cu metoda asta?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Mai simplu decât cu piroliza. Doar cu prima reacţie din piroliză, care se numeşte torefiere. Ar face acel cărbune activ vegetal şi am scăpa de amprenta de carbon de tot. Biomasa nu este taxată carbonic, fiind o sursă regenerabil. Dar o biomasă cu 10% umiditate are 0,09 tone pe megawatt produs, faţă de gaz, care are 0, 212 tone, sau cărbunele care are 0,414 tone de carbon pe megawatt produs. Este netaxabilă.

Eu am făcut o noutate. Pun într-un mix energetic 8 milioane de tone, pentru toate termocentralele, dintre care 4,4 biomasă, 2 şi ceva deşeuri menajere şi 1,8 milioane tone cărbune. Se duce amprenta de carbon la 0,09. Torefierea are 0% umiditate, inclusiv în structură, iar în combinaţie cu cărbunele ajungem la acea amprentă", a declarat Iuliean Horneţ la DC NEWS TV.

