Iuliean Horneț, inventatorul SALVĂRII termocentralei de la Mintia: ”Am scăpa de tot de amprenta de carbon”. CANADA i-a dat prima comandă, România nu!

"Una dintre invenţiile dlui Horneţ este reactorul pe piroliză. E doar una dintre ele, doar un brevet. Vă întreb, de pildă, dacă termocentrala de la Mintia, pe care au închis-o, putea fi salvată cu metoda asta?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Mai simplu decât cu piroliza. Doar cu prima reacţie din piroliză, care se numeşte torefiere. Ar face acel cărbune activ vegetal şi am scăpa de amprenta de carbon de tot. Biomasa nu este taxată carbonic, fiind o sursă regenerabil. Dar o biomasă cu 10% umiditate are 0,09 tone pe megawatt produs, faţă de gaz, care are 0, 212 tone, sau cărbunele care are 0,414 tone de carbon pe megawatt produs. Este netaxabilă.

Eu am făcut o noutate. Pun într-un mix energetic 8 milioane de tone, pentru toate termocentralele, dintre care 4,4 biomasă, 2 şi ceva deşeuri menajere şi 1,8 milioane tone cărbune. Se duce amprenta de carbon la 0,09. Torefierea are 0% umiditate, inclusiv în structură, iar în combinaţie cu cărbunele ajungem la acea amprentă", a declarat Iuliean Horneţ la DC NEWS TV.

"Putem funcţiona aşa până la adânci bătrâneţi”

Întrebat de când putea fi aplicată în România această teorie, Iuliean Horneţ a spus că "am scos brevetul acum trei ani, pentru piroliză".

"Ca să vorbim cu cât mai puţini termeni tehnici, aplicabilitatea acestei soluţii era în termocentrale şi am fi putut funcţiona pe parametri acceptaţi de UE fără să ne mai împiedicăm de cărbune şi fără să tragem pe dreapta termocentrala?", a mai întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Putem funcţiona aşa până la adânci bătrâneţi. Că nu mai avem treabă cu normele UE. Acum această instalaţie există la mine. Zilele trecute am primit prima comandă din Canada, am primit banii de avans, urmează una care aşteaptă oferta pentru Indonezia. De afară mă vor aglomera mult anul ăsta. Deja caut fabrici în care să pot produce parte din utilaje. Mai sunt câteva fabrici în România şi trebuie să le punem repede la treabă, pentru că nu vom mai avea cu ce lucra. Industria românească a picat, iar din 2015 aproape de tot, de când s-a suspendat legea offset. Dar avem măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia de urgenţă", a mai punctat Iuliean Horneţ.

