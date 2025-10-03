Inundațiile în Bulgaria: Dezastru într-o stațiune preferată de români FOTO / VIDEO

Ploi violente au provocat astăzi inundații în sud-estul Bulgariei. O persoană a murit în stațiunea Elenite, anunță ministrul adjunct de Interne, informează AFP. Altă persoană este dată dispărută, citează Agerpres, în timp ce aproximativ 50 trebuie evacuate, a anunțat vice-ministrul Toni Todorov, în cadrul unei conferinţe de presă la Sofia.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată cum apa noroioasă a inundat străzile și a luat mașinile. Viitura a apărut cu puțin înainte de prânz, afectând mașini, clădiri și drumuri.

Mașinile au ajuns în mare

”Se văd, de asemenea, mai multe vehicule duse până la mare. O dronă a fost trimisă la faţa locului pentru a verifica dacă erau ocupate”, a declarat Todorov. Ministrul de Interne, Daniel Mitov, s-a deplasat la faţa locului.

Din cauza precipitaţiilor abundente, a fost decretată stare de urgenţă în mai multe comune din sud-estul şi nord-vestul ţării.



Ecologiştii trag semnalul de alarmă de ani de zile, denunţând betonarea litoralului Mării Negre, care contribuie la amplificarea pagubelor în timpul catastrofelor naturale.

Atenționare de călătorie în Bulgaria

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Republica Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Republica Elenă sau Republica Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 05.10.2025, ora 08:00.

În acest context, se recomandă folosirea tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional la frontiera româno-bulgară, după cum urmează: Vidin – Calafat, Kardam - Negru Vodă, Durankulak - Vama Veche, Silistra – Ostrov Călărași, Dobromir – Krushari și Kainardzha – Lipnița, Nikopol - Turnu Măgurele (ferry) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (ferry) (www.ferry.bg), Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călărași) (ferry) (www.spikaferry.com) și Ruse – Giurgiu.

Cetățenii români care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiți să ia în calcul posibilitatea creșterii considerabile a timpului de așteptare, în contextul în care autoritățile bulgare desfășoară lucrări de reparație capitală a estacadei (pe partea bulgară).

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și https://www.mae.ro.” comunică MAE.