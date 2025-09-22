Inundații extreme lovesc Europa: o victimă în Franța și două în Spania. Italia este și ea afectată

Fenomene meteorologice extreme continuă să provoace haos în Europa, ucigând oameni și perturbând transporturile. O femeie de 55 de ani a murit în Franța după ce a fost luată de ape, inundațiile au lovit nordul Italiei, iar în Spania pompierii au scos două cadavre dintr-un râu umflat de precipitații torențiale. Situația evidențiază efectele tot mai frecvente ale schimbărilor climatice asupra continentului, conform Dailymail.

Franța: femeie luată de ape în Côtes-d'Armor

Luni dimineață, prefectura Côtes-d'Armor a confirmat moartea unei femei de 55 de ani, găsită în mașina sa blocată în apa revărsată în comuna Ploumagoar, în drumul spre serviciu. Zona Plouha a înregistrat peste 150 mm de precipitații între duminică la prânz și luni dimineață, iar șase departamente rămân sub alertă portocalie pentru ploi și inundații.

Pompierii locali au primit 1.500 de apeluri și au intervenit la peste 400 de incidente legate de vremea severă. În sud-est, departamentele Bouches-du-Rhône și Vaucluse au raportat zeci de mii de locuințe fără energie electrică, precum și întreruperi ale trenurilor și zborurilor. Chiar și un meci de fotbal între Olympique de Marseille și Paris Saint-Germain a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice.

Spania: două cadavre și alunecări de teren în Catalonia

În Catalonia, pompierii au găsit duminică cadavrul unui copil în Sant Pere de Riudebitlles, iar luni au descoperit un al doilea cadavru neidentificat în apropiere de Sant Quinti de Mediona, care ar putea aparține persoanei dispărute într-un incident similar.

Operațiunile de salvare au inclus 100 de persoane, scafandri, drone, un elicopter și câini de căutare. În plus, 27 de persoane au fost salvate din funicularul Sant Joan de la Mănăstirea Montserrat, blocat de o alunecare de teren. Ploile torențiale au provocat întreruperi ale serviciului feroviar suburban și întârzieri masive pe aeroportul din Barcelona.

Italia: nordul afectat de inundații și alunecări de teren

Italia se confruntă luni cu precipitații abundente în nordul țării, cu 30 mm de ploaie în Milano și până la 80 mm în Paderno Dugnano și Seveso. Autoritățile au emis alerte portocalii pentru Lombardia și Liguria și au avertizat locuitorii să evite spațiile subterane și să respecte indicațiile serviciilor de protecție civilă.

Vigili del Fuoco a raportat peste 70 de intervenții pentru alunecări de teren și inundații, iar un șofer a fost salvat dintr-un pasaj subteran inundat. Trenurile și autobuzele au fost deviate, iar bariere mobile au fost instalate în cartierele afectate.

Pe lângă inundații, nordul Spaniei, în special Galicia, continuă să lupte cu incendiile forestiere. Ploile abundente din weekend au redus intensitatea focurilor, dar pompierii continuă să intervină pentru a preveni reaprinderea acestora.

Experții atrag atenția că schimbările climatice sporesc frecvența și intensitatea fenomenelor extreme, deoarece o atmosferă mai caldă reține mai multă apă, crescând riscul de inundații și alunecări de teren.