Într-o comună din România locuitorii au rămas fără apă, iar primarul e de negăsit

Sute de oameni dintr-o comună din județul Dolj au rămas fără apă. Ar fi apelat la primar dacă l-ar fi găsit. Cursurile școlii gimnaziale din comună se desfășoară online. Totul vine după un control efectuat de Garda de Mediu la staţia de epurare. Ulterior, a decis sistarea alimentării cu apă potabilă în comună.

Verificările Gărzii de Mediu Dolj au fost efectuate împreună cu Administrația Bazinală de Apă Jiu. În urma controlului, s-a constatat că activitatea de captare, tratare și distribuție a apei nu este reglementată din punct de vedere al mediului, iar Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu deține o autorizație valabilă.

În plus, una dintre conductele de canalizare descărca apă dintr-o sursă neidentificată. Serviciul de alimentare cu apă a primit o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea i-a fost sistată.

Primăria Coșoveni a anunțat, pe Facebook, că oprirea furnizării apei a fost dispusă până la finalizarea verificărilor.

Controlul a fost efectuat după ce s-au făcut mai multe sesizări de cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună.

Primarul, contactat de Mediafax, nu a răspuns. Nici secretarul primăriei nu mai răspunde la telefon. Nici locuitorii nu au răspuns de la Primărie și afirmă că situația este foarte gravă pentru că nu au termen: ”nimeni nu știe când se rezolvă”.