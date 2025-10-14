€ 5.0879
Data actualizării: 17:29 14 Oct 2025 | Data publicării: 17:28 14 Oct 2025

Într-o comună din România locuitorii au rămas fără apă, iar primarul e de negăsit
Autor: Alexandra Firescu

apa-potabila-populatie_16545400 FOTO: Pexels
 

Poate părea amuzant, dar pentru locuitorii din această comună nu este nici pe departe așa. Nu este doar o poveste din zona rurală, despre edili și oamenii din sat, este viața de zi cu zi a locuitorilor unei comune care așteaptă răspunsuri.

Sute de oameni dintr-o comună din județul Dolj au rămas fără apă. Ar fi apelat la primar dacă l-ar fi găsit. Cursurile școlii gimnaziale din comună se desfășoară online. Totul vine după un control efectuat de Garda de Mediu la staţia de epurare. Ulterior, a decis sistarea alimentării cu apă potabilă în comună. 

Verificările Gărzii de Mediu Dolj au  fost efectuate împreună cu Administrația Bazinală de Apă Jiu. În urma controlului, s-a constatat că activitatea de captare, tratare și distribuție a apei nu este reglementată din punct de vedere al mediului, iar Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu deține o autorizație valabilă.

În plus, una dintre conductele de canalizare descărca apă dintr-o sursă neidentificată. Serviciul de alimentare cu apă a primit o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea i-a fost sistată. 

Primăria Coșoveni a anunțat, pe Facebook, că oprirea furnizării apei a fost dispusă până la finalizarea verificărilor. 

Controlul a fost efectuat după ce s-au făcut mai multe sesizări de cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună. 

Primarul, contactat de Mediafax, nu a răspuns. Nici secretarul primăriei nu mai răspunde la telefon. Nici locuitorii nu au răspuns de la Primărie și afirmă că situația este foarte gravă pentru că nu au termen: ”nimeni nu știe când se rezolvă”. 

apa potabila
comuna romania
primar
