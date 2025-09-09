Data publicării:

Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP și Agerpres.

"Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică", dar "avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile şi flexibile", a declarat cancelarul german la deschiderea Salonului Auto Internaţional de la Munchen.

Declaraţiile lui Friedrich Merz sunt mai prudente, dar în linie cu cele venite de la reprezentanţii marilor producători germani de automobile - BMW, Mercedes şi Volkswagen - cărora li s-a alăturat Stellantis, al patrulea grup ca mărime din lume, care şi-au exprimat public îndoielile cu privire la obiectivul stabilit de Bruxelles. "2035 nu este realizabil", a declarat luni, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, solicitând "clauze de revizuire" anuale.

Friedrich Merz, susţinător al unui sector auto german, pe care l-a descris drept "esenţial pentru prosperitatea ţării", a considerat că deciziile care "impun o singură tehnologie" nu sunt calea corectă. Protecţia climei, a spus el, trebuie realizată în modul cel mai rentabil posibil, rămânând în acelaşi timp flexibil în ceea ce priveşte tehnologiile.

Chiar dacă sectorul auto mizează cu siguranţă pe vehiculele electrice, tranziţia în termeni de vânzări de modele noi în Europa este prea lentă pentru a garanta 100% până în 2035.

Totuşi, peste 150 de companii - producători de vehicule electrice, producători de baterii şi operatori de încărcare - văd lucrurile diferit şi luni au făcut un apel către preşedintele Comisiei Europene "să nu dea înapoi".

Vineri, după încheierea Salonului auto de la Munchen, producătorii auto se vor întâlni cu Ursula von der Leyen la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul sectorului în faţa provocărilor electrificării, concurenţei şi tensiunilor comerciale.

Jan Vlasak, în vârstă de 35 de ani, care lucrează pentru un producător german al cărui nume a refuzat să îl numească, spune că speră că UE va ceda. "Cred că (data 2035) ar trebui revizuită, împinsă înapoi cu cinci sau zece ani, asta ar fi bine", a declarat Jan Vlasak.

"Este rar ca politicienii să se pronunţe atât de clar" pentru a apăra industria auto, a declarat şi Markus Sigmund, angajat la furnizorul de automobile Bosch. Potrivit acestuia, economia europeană este "într-un impas", spre deosebire de China, un maestru în arta vehiculelor electrice accesibile.

În acest context, Salonul Auto de la Munchen beneficiază de o puternică prezenţă chineză: aproximativ 100 de expozanţi din aproximativ 700, o creştere de 40% faţă de 2023.

Gigantul auto chinez BYD a prezentat luni modelul său compact Dolphin Surf, care din luna mai poate fi achiziţionat pentru aproximativ 20.000 de euro şi care va fi produs, de la sfârşitul acestui an, şi la viitoarea sa fabrică din Ungaria, ocolind astfel taxele vamale europene.

Cel mai mare producător german de automobile, Volkswagen, va răspunde în 2026 cu trei mărci principale - VW, Cupra şi Skoda - care vor lansa vehicule entry-level pentru aproximativ 25.000 de euro. Obiectivul este acela de a cuceri aproximativ 20% din segmentul maşinilor electrice mici din Europa, adică câteva sute de mii de vehicule pe an.

O absenţă notabilă de la Munchen este constructorul american Tesla, prezent acum doi ani, ale cărui vânzări europene, îngreunate de sprijinul politic pentru formaţiunile de extremă dreapta al lui Elon Musk, au scăzut cu 43% în prima jumătate a anului. Acest lucru ar trebui să ofere mărcilor chineze mai multă vizibilitate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: Netanyahu, detalii despre operațiunea Israelului / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Blackout în Berlin. Pană de curent masivă
09 sep 2025, 15:15
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație
09 sep 2025, 09:19
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
08 sep 2025, 19:37
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Guvernul Franței a căzut. Parlamentul l-a demis pe premierul Bayrou / Update: Macron, prima reacție / video
08 sep 2025, 17:07
Karol Nawrocki, manifest împotriva înstrăinării pământurilor poloneze. Președintele suveranist a fost ovaționat / video
08 sep 2025, 16:42
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
07 sep 2025, 23:10
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
acum 34 de minute
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
acum 34 de minute
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
acum 49 de minute
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
acum 1 ora 3 minute
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
acum 1 ora 4 minute
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: Netanyahu, detalii despre operațiunea Israelului / video
acum 1 ora 22 minute
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
acum 1 ora 34 minute
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel