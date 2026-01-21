Intervenție ISU la metrou: o femeie a fost extrasă de sub o garnitură în stația Constantin Brâncoveanu

Potrivit ISU, în urmă cu scurt timp s-a intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București.

După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victima (femeie, 60 ani). În urma evaluării medicale a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme și în scurt timp urmează a fi transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD.