Data publicării:

Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri

Un bărbat de 41 de ani, originar din Republica Moldova, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni chiar înainte de a se îmbarca într-un avion, în urma unei operațiuni coordonate de polițiștii români în colaborare cu autoritățile din țara vecină. Acesta era vizat de un mandat european de arestare, fiind bănuit de trafic de migranți, o infracțiune extrem de gravă, pedepsită cu ani grei de închisoare.

Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sprijiniți de colegii de la Poliția de Frontieră, au intervenit pe aeroport și l-au depistat pe individ chiar înainte de a ieși din țară. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, mandatul european fusese emis de către autoritățile judiciare din Republica Moldova, care îl acuză pe suspect de implicare într-o rețea de trafic de persoane și de facilitare a trecerii ilegale a frontierei unor migranți.

După reținere, bărbatul a fost condus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde procurorul de caz a dispus plasarea sa în arest pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost prezentat Curții de Apel București, care urmează să decidă asupra măsurilor legale și eventualei sale extrădări către Republica Moldova.

Autoritățile române au precizat că acțiunea s-a desfășurat în baza unei cooperări prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, mecanism care facilitează schimbul rapid de date și executarea mandatelor europene de arestare. Cazul subliniază o dată în plus eficiența colaborării polițienești transfrontaliere, într-un context regional în care traficul de migranți a devenit o preocupare majoră pentru statele Uniunii Europene și pentru țările de la granița estică.

Individul poate primi până la 10 ani de închisoare

 

Traficul de migranți este considerat o infracțiune deosebit de gravă, asociată adesea cu criminalitatea organizată. În legislația Republicii Moldova, dar și în cea românească, cei găsiți vinovați pot primi pedepse între 2 și 10 ani de închisoare, în funcție de circumstanțe, de numărul persoanelor traficate și de eventualele consecințe produse. Dacă instanțele moldovenești vor demonstra implicarea directă a bărbatului în astfel de activități, acesta riscă să își petreacă următorul deceniu în spatele gratiilor.

Momentan, autoritățile judiciare din România au deschis procedura legală de confirmare și punere în executare a mandatului european de arestare, iar instanța urmează să se pronunțe asupra predării sale către Republica Moldova. Până atunci, individul rămâne în custodia polițiștilor români, sub strictă supraveghere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
07 sep 2025, 19:41
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
07 sep 2025, 19:48
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar
07 sep 2025, 19:25
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă 
07 sep 2025, 18:25
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
07 sep 2025, 17:07
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
07 sep 2025, 18:52
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
07 sep 2025, 14:56
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
07 sep 2025, 12:28
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. UPDATE: Cine sunt cei doi șoferi care au murit. Unul avea 21 de ani, celălalt 23
07 sep 2025, 10:17
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja
07 sep 2025, 10:11
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07 sep 2025, 08:02
BANCUL ZILEI: Despre vârstă...
07 sep 2025, 07:44
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
07 sep 2025, 00:04
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
06 sep 2025, 22:45
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
06 sep 2025, 21:24
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
06 sep 2025, 21:48
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Horoscop 8-14 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
06 sep 2025, 18:35
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
06 sep 2025, 18:30
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
06 sep 2025, 18:16
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
acum 14 minute
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
acum 20 de minute
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 28 de minute
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
acum 36 de minute
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar
acum 1 ora 0 minute
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
acum 1 ora 10 minute
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
acum 1 ora 37 minute
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă 
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel