Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion

Un bărbat de 41 de ani, originar din Republica Moldova, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni chiar înainte de a se îmbarca într-un avion, în urma unei operațiuni coordonate de polițiștii români în colaborare cu autoritățile din țara vecină. Acesta era vizat de un mandat european de arestare, fiind bănuit de trafic de migranți, o infracțiune extrem de gravă, pedepsită cu ani grei de închisoare.

Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sprijiniți de colegii de la Poliția de Frontieră, au intervenit pe aeroport și l-au depistat pe individ chiar înainte de a ieși din țară. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, mandatul european fusese emis de către autoritățile judiciare din Republica Moldova, care îl acuză pe suspect de implicare într-o rețea de trafic de persoane și de facilitare a trecerii ilegale a frontierei unor migranți.

După reținere, bărbatul a fost condus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde procurorul de caz a dispus plasarea sa în arest pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost prezentat Curții de Apel București, care urmează să decidă asupra măsurilor legale și eventualei sale extrădări către Republica Moldova.

Autoritățile române au precizat că acțiunea s-a desfășurat în baza unei cooperări prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, mecanism care facilitează schimbul rapid de date și executarea mandatelor europene de arestare. Cazul subliniază o dată în plus eficiența colaborării polițienești transfrontaliere, într-un context regional în care traficul de migranți a devenit o preocupare majoră pentru statele Uniunii Europene și pentru țările de la granița estică.

Individul poate primi până la 10 ani de închisoare

Traficul de migranți este considerat o infracțiune deosebit de gravă, asociată adesea cu criminalitatea organizată. În legislația Republicii Moldova, dar și în cea românească, cei găsiți vinovați pot primi pedepse între 2 și 10 ani de închisoare, în funcție de circumstanțe, de numărul persoanelor traficate și de eventualele consecințe produse. Dacă instanțele moldovenești vor demonstra implicarea directă a bărbatului în astfel de activități, acesta riscă să își petreacă următorul deceniu în spatele gratiilor.

Momentan, autoritățile judiciare din România au deschis procedura legală de confirmare și punere în executare a mandatului european de arestare, iar instanța urmează să se pronunțe asupra predării sale către Republica Moldova. Până atunci, individul rămâne în custodia polițiștilor români, sub strictă supraveghere.

