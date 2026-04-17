Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!

Donald Trump susţine că Israelul are interdicţie să mai bombardeze Libanul. Preşedintele american a declarat vineri că SUA au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul, folosind un ton neobişnuit de dur cu vechiul aliat al SUA, relatează Reuters.

"Israelul nu va mai bombarda Libanul. Au INTRERDICŢIE să facă acest lucru din partea SUA. Este destul!!!", a scris Trump într-o postare pe social media, transmite Agerpres.

Donald Trump spune că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul "nu are legătură cu Libanul"

Totodată, Donald Trump a mai menţionat că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul "nu are legătură cu Libanul" şi că SUA "se vor ocupa" de gruparea militantă Hezbollah de o manieră adecvată. El a mai spus și că SUA vor primi material nuclear din Iran.

"Nicio sumă de bani nu va trece dintr-o mână în alta în nicio formă", a dat asigurări liderul de la Casa Albă.

Postările lui Donald Trump au venit după ce ministrul de Externe iranian Abbas Araqchi a anunţat că Strâmtoarea Ormuz este "declarată complet deschisă" pentru perioada rămasă din armistiţiu.