Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!

SUA a impus o interdicție Israelului în conflictul din Orientul Mijlociu, anunță președintele american Donald Trump.
Donald Trump susţine că Israelul are interdicţie să mai bombardeze Libanul. Preşedintele american a declarat vineri că SUA au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul, folosind un ton neobişnuit de dur cu vechiul aliat al SUA, relatează Reuters.
VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu / Ziua 49: Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reacția lui Donald Trump/ Franța și UK, plan pentru securizarea strâmtorii
"Israelul nu va mai bombarda Libanul. Au INTRERDICŢIE să facă acest lucru din partea SUA. Este destul!!!", a scris Trump într-o postare pe social media, transmite Agerpres.
Totodată, Donald Trump a mai menţionat că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul "nu are legătură cu Libanul" şi că SUA "se vor ocupa" de gruparea militantă Hezbollah de o manieră adecvată. El a mai spus și că SUA vor primi material nuclear din Iran.
"Nicio sumă de bani nu va trece dintr-o mână în alta în nicio formă", a dat asigurări liderul de la Casa Albă.
Postările lui Donald Trump au venit după ce ministrul de Externe iranian Abbas Araqchi a anunţat că Strâmtoarea Ormuz este "declarată complet deschisă" pentru perioada rămasă din armistiţiu.
de Anca Murgoci
