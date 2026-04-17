Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Data actualizării: 18:52 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:50 17 Apr 2026

Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Autor: Doinița Manic

Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump, alaturi de steagurile Iranului si Israelului. Anunțul privind interdicția impusă Israelului a fost făcut de Donald Trump. Imagine generată cu AI.

SUA a impus o interdicție Israelului în conflictul din Orientul Mijlociu, anunță președintele american Donald Trump.

Donald Trump susţine că Israelul are interdicţie să mai bombardeze Libanul. Preşedintele american a declarat vineri că SUA au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul, folosind un ton neobişnuit de dur cu vechiul aliat al SUA, relatează Reuters.

Trump, mesaj pentru Netanyahu: Are interdicție să facă acest lucru

"Israelul nu va mai bombarda Libanul. Au INTRERDICŢIE să facă acest lucru din partea SUA. Este destul!!!", a scris Trump într-o postare pe social media, transmite Agerpres.

Donald Trump spune că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul "nu are legătură cu Libanul" 

Totodată, Donald Trump a mai menţionat că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul "nu are legătură cu Libanul" şi că SUA "se vor ocupa" de gruparea militantă Hezbollah de o manieră adecvată. El a mai spus și că SUA vor primi material nuclear din Iran.

"Nicio sumă de bani nu va trece dintr-o mână în alta în nicio formă", a dat asigurări liderul de la Casa Albă.

Postările lui Donald Trump au venit după ce ministrul de Externe iranian Abbas Araqchi a anunţat că Strâmtoarea Ormuz este "declarată complet deschisă" pentru perioada rămasă din armistiţiu.

