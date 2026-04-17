Război în Orientul Mijlociu / Ziua 49: Patru nave cu legături cu Iranul au trecut de linia de blocadă

Update 4: Refugiații libanezi încep să se întoarcă la casele lor pe măsură ce armistițiul prinde contur

Pe măsură ce armistițiul de zece zile pune capăt celor șase săptămâni de lupte dintre Israel și gruparea armată libaneză Hezbollah, refugiații au început să se întoarcă la casele lor.

Unele dintre cele mai recente imagini primite de noi arată zeci de oameni mergând pe jos sau cu mașina pe drumuri pentru a se întoarce spre Sidon, în sudul Libanului.

Update 3: Iranul salută armistiţiul din Liban şi cere retragerea forţelor israeliene de pe teritoriul ţării

Iranul a salutat vineri cu "satisfacţie" încetarea focului între Liban şi Israel, asigurând că face parte din acordul de armistiţiu încheiat cu Statele Unite săptămâna trecută şi a cerut ca trupele israeliene să părăsească teritoriul libanez, relatează EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, a primit cu „satisfacţie" încetarea focului de zece zile care a intrat în vigoare joi seară, conform unui comunicat preluat de postul de televiziune Press TV.

„De la începutul discuţiilor cu diverse părţi regionale şi internaţionale, inclusiv negocierile de la Islamabad, Republica Islamică Iran a subliniat constant necesitatea imperioasă a unei încetări a focului simultane în întreaga regiune, inclusiv în Liban", a afirmat Bagaei.

„După discuţiile de la Islamabad, Iranul a urmărit acest obiectiv cu cea mai mare seriozitate", a continuat el.

Statele Unite şi Iranul au avut sâmbătă, la Islamabad, negocieri mediate de Pakistan care s-au încheiat fără niciun rezultat, după un acord de încetare a focului care, potrivită Teheranului, includea încetarea ostilităţilor şi în Liban.

Încetarea focului în Liban a fost anunţată în timpul vizitei şefului armatei pakistaneze, Asim Munir, la Teheran, unde s-a întâlnit cu înalţi oficiali iranieni.

Bagaei a cerut, de asemenea, ca Israelul să renunţe la "toate teritoriile ocupate din sudul Libanului" şi să "elibereze toţi prizonierii".

Tensiunea dintre Israel şi Liban ameninţa să zdruncine fragilul armistiţiu de două săptămâni dintre SUA şi Iran, care se va încheia pe 22 aprilie, în timp ce se aşteaptă reluarea discuţiilor de pace în Pakistan.

Bilanţul persoanelor ucise în Liban ca urmare a atacurilor israeliene din ultimele şase săptămâni se ridică la 2.196, dintre care 172 copii, în timp ce bilanţul răniţilor este de 7.185, dintre care 661 sunt minori, conform datelor făcute publice vineri de Centrul pentru operaţiuni de urgenţă ce aparţine de Ministerul Sănătăţii Publice.

Update 2: Secretarul General al ONU salută încetarea focului dintre Israel și Liban

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, declară că salută încetarea focului dintre Israel și Liban și mulțumește Statelor Unite pentru contribuția la facilitarea acesteia.

„Sper că acest lucru va deschide calea către negocieri pentru o soluție pe termen lung a conflictului și va contribui la eforturile continue pentru o pace durabilă și cuprinzătoare în regiune”, a declarat Guterres într-un comunicat.

De asemenea, el îndeamnă toate părțile să respecte armistițiul și să „respecte în permanență dreptul internațional”.

Update 1: Patru nave cu legături cu Iranul au trecut de linia de blocadă

Conform datelor de urmărire, patru nave au trecut de linia de blocadă impusă de SUA după ce au plecat din porturi iraniene.

Toate navele pe care le-am monitorizat sunt nave de containere; trei dintre ele arborează pavilionul Iranului, iar a patra, Tava 4, este înregistrată în Comore.

De la introducerea blocadei, luni la ora 15:00 BST, navele care au trecut de aceasta și pe care le-am urmărit în datele MarineTraffic sunt:

Azargoun - a părăsit portul Shahid Rajee și a trecut la aproximativ ora 16:00 și se pare că a navigat spre Kandla, în nord-vestul Indiei

Ashkan3 - a părăsit portul Chabahar din estul Iranului imediat după ora 12:00 și în prezent apare ca fiind în Karachi, Pakistan

Shabdis - care a plecat, de asemenea, din Chabahar și a traversat linia de blocadă în jurul orei 21:00, fiind localizată în prezent în largul coastei de sud-vest a Indiei, lângă Kerala, cu destinația declarată la Zhuhai, în China

Tava 4 - a plecat din Bandar Imam Khomeini, în Iran, și a traversat linia de blocadă la ora 13:00; nava raportează că se află în largul coastei de vest a Indiei și se îndreaptă spre portul Jawaharlal Nehru, lângă Mumbai

Această evaluare se bazează pe pozițiile raportate de aceste nave prin intermediul datelor lor de urmărire. Cu toate acestea, unele nave ar putea să-și oprească dispozitivele de urmărire sau să transmită o poziție falsă, o practică cunoscută sub numele de „spoofing”.

La o conferință de presă ținută astăzi, generalul Dan Caine a declarat că SUA „[continuă] să mențină blocada”. Când a fost întrebat despre momentul în care au avut loc aceste traversări, Comandamentul Central al SUA a declarat pentru BBC că „nu are nimic de adăugat la declarațiile președintelui”.

Știrea inițială

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi speranţa ca mişcarea islamistă libaneză Hezbollah să se poarte "frumos" în timpul armistiţiului cu Israelul, care a intrat în vigoare vineri la miezul nopţii, ora locală, relatează AFP.

„Sper ca Hezbollah să se poarte frumos în această perioadă importantă. Va fi un moment mare pentru ei dacă vor face asta. Destul cu crimele. Trebuie să avem în sfârşit pace", a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Israelul şi Libanul au fost de acord cu un armistiţiu de 10 zile cu începere de vineri la miezul nopţii la ora locală (joi, 21.00 GMT).

Cu toate acestea armata israeliană a anunţat joi seară că loveşte lansatoarele de rachete ale Hezbollah din Liban, după ce acestea au tras rachete asupra Israelului, cu puţin peste o oră înainte de intrarea în vigoare a armistiţiului, potrivit unui comunicat.

„Armata loveşte în prezent lansatoarele de pe care Hezbollah a tras rachete spre nordul Israelului în urmă cu puţin timp", indică un comunicat militar publicat la ora 22:56 (19:56 GMT).

O persoană a fost grav rănită în nordul Israelului după tiruri dinspre Liban cu mai puţin de două ore înainte de intrarea în vigoare a armistiţiului, potrivit serviciilor de salvare din Israel.