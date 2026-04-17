Trump, val de mesaje după redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce le-a spus membrilor NATO
Data publicării: 17:48 17 Apr 2026

Trump, val de mesaje după redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce le-a spus membrilor NATO
Autor: Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a publicat multiple mesaje pe rețeaua sa, Truth Social, vineri, după anunțul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, atacând din nou statele NATO.

După ce Iranul a anunțat, vineri, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar Donald Trump a salutat decizia Teheranului, președintele american a continuat să publice mai multe postări pe rețeaua sa Truth Social.

Trump afirmă că a fost contactat de NATO. Răspunsul liderului de la Casa Albă

Într-unul dintre mesaje, Trump afirmă că a fost contactat de NATO, statele alianței oferindu-și ajutorul după redeschiderea căii maritime extrem de importante pentru întreaga lume. Trump le-a transmis, prin intermediul rețelei sale de socializare, să „stea departe”, reluând caracterizarea NATO drept un „tigru de hârtie”.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mă întrebau dacă am avea nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEPARTE, DOAR CÂND NU VOR DOAR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Mesaje de mulțumire din partea lui Trump. SUA ajută Iranul la deminare

El și-a continuat postările cu mesaje scurte, vineri:

„Mulțumesc Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului pentru curajul și ajutorul de care dați dovadă!”, a mai scris Trump, adăugând încă un mesaj despre Strâmtoarea Ormuz: „Iranul, cu ajutorul SUA, a îndepărtat sau îndepărtează toate minele marine! Mulțumesc!”, a mai spus Trump.

Acesta a ținut să adauge, ulterior, că acordul privind Strâmtoarea Ormuz nu este asociat cu înțelegerea din Liban.

„Din nou! Această înțelegere nu este legată, în niciun fel, de Liban, dar vom FACE LIBANUL DIN NOU MARE!”, a mai spus liderul de la Washington.

Trump nu s-a rezumat doar la părțile implicate în conflict, scriind un mesaj referitor și la mediatorul acestei înțelegeri. „Mulțumesc Pakistanului și Marelui său Prim-ministru și Mareșal de câmp, doi oameni fantastici!!!”, a adăugat Donald Trump, vineri, pe rețeaua Truth Social.

„O ZI MARE ȘI BRILIANTĂ PENTRU LUME!”, a concluzionat președintele Trump. 

