DCNews Stiri Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reacția lui Donald Trump - UPDATE
Data actualizării: 18:23 17 Apr 2026 | Data publicării: 16:24 17 Apr 2026

Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reacția lui Donald Trump - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Ministrul iranian de Externe a anunțat, vineri, că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” tuturor navelor comerciale.

Ministrul iranian de Externe a anunțat, vineri, 17 aprilie, că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă”, după implementarea unui armistițiu în Liban.

Navele comerciale vor putea trece prin strâmtoare

Abbas Aragchi a declarat că măsura va include trecerea „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a transmis Aragchi, într-o postare pe X.

Redeschiderea strâmtorii va dura până la sfârşitul armistiţiului convenit cu SUA şi care expiră săptămâna viitoare miercuri, decizie luată de Teheran în urma armistiţiului separat acceptat de Israel în Liban, relatează agenţia EFE și preluat de Agerpres.

Reacția lui Donald Trump și a prețului petrolului

Preţul petrolului a scăzut deja cu 10% după acest anunţ, care a fost salutat de preşedintele american Donald Trump. „Iranul tocmai a anunţat că strâmtoarea Iranului (sic!) este complet deschisă şi pregătită pentru traversarea completă. Mulţumesc!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

Trump a transmis, apoi, un alt mesaj pe rețeaua sa, adăugând detalii despre redeschiderea traficului prin strâmtoare.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere completă, dar blocada navală va rămâne în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până când acordul nostru cu Iranul va fi 100% finalizat. Acest proces ar trebui să se desfășoare foarte rapid, în sensul că majoritatea punctelor sunt deja negociate. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, se arată în al doilea mesaj publicat vineri.

Iranul declara anterior că strâmtoarea este deschisă statelor care colaborează cu armata sa. 

Declarația lui Aragchi vine în contextul în care premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron vor găzdui o întâlnire virtuală la care se așteaptă să participe 40 de lideri.

Grupul urmează să discute redeschiderea strâmtorii.

Războiul dintre alianța americano-israeliană și Iran a creat cea mai mare perturbare înregistrată vreodată la adresa aprovizionării globale cu petrol şi gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trec de obicei aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu / Ziua 49: Președintele Libanului: „Nu trebuie irosită această ocazie”

razboi
strâmtoarea Ormuz
iran
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 7 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 18 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 22 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 27 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
