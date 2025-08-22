Întâlnirea pentru pace Putin - Zelenski. Serghei Lavrov susține că președintele Ucrainei spune ”nu” la tot: Trump a subliniat foarte clar

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru o posibilă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe Zelenski că spune „nu la tot”, transmite Reuters.

Poziția Rusiei față de întâlnirea cu Ucraina

Într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Lavrov a afirmat că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta o posibilă soluție de încheiere a războiului din Ucraina, însă doar în baza unei agende bine definite - lucru care, potrivit lui, lipsește în prezent.

Atât Rusia, cât și Ucraina încearcă să-i arate lui Donald Trump că sunt dispuse să încerce să ajungă la un acord de pace, lucru pe care liderul american a spus că vrea să-l medieze, acuzând însă partea adversă că nu este sinceră sau pregătită să negocieze cu bună-credință.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Iar această agendă nu este deloc pregătită”, a declarat Lavrov pentru NBC, adăugând că, prin urmare, nicio întâlnire nu este planificată deocamdată.

Lavrov a spus că Rusia a acceptat să arate flexibilitate în privința mai multor probleme ridicate de Trump la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută, dar a acuzat Ucraina că nu a dat dovadă de aceeași flexibilitate în discuțiile cu Trump și aliații europeni care l-au urmat pe Putin, trei zile mai târziu, la Washington.

„Trump a subliniat foarte clar - lucru evident pentru toți - câteva principii pe care Washingtonul le consideră esențiale: renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și deschiderea discuțiilor privind chestiunile teritoriale. La toate acestea, Zelenski a răspuns negativ”, a spus Lavrov.

„A spus chiar nu, după cum am menționat, și anulării legislației care interzice limba rusă. Cum să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este lider?”, a adăugat ministrul rus.

Ce își dorește Vladimir Putin

Trump stabilise data de 8 august ca termen-limită pentru ca Putin să accepte încheierea războiului, în caz contrar urmând să impună noi sancțiuni Rusiei și statelor care importă petrolul rusesc. Totuși, în loc să aplice imediat sancțiunile, Trump a convenit să se întâlnească cu liderul de la Kremlin la un summit desfășurat pe 15 august, în Alaska.

De atunci, Rusia a dat puține semne de flexibilitate, păstrându-și în mare parte vechile revendicări, sugerând înghețarea liniei frontului în două regiuni ucrainene pe care le consideră ale sale și arătându-se dispusă, cel mult, să returneze fragmente reduse de teritoriu ucrainean aflate sub controlul său.

Putin dorește ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas, să renunțe la planurile de aderare la NATO, să își păstreze statutul de neutralitate și să nu accepte trupe occidentale pe teritoriul său, au spus pentru Reuters trei surse apropiate de poziția conducerii de la Kremlin.

Zelenski, care a spus că nu vrea să „dăruiască” Kremlinului niciun teritoriu, a declarat vineri că Rusia face tot posibilul pentru a se asigura că o întâlnire între el și Putin nu are loc. El a cerut aliaților Ucrainei să aplice noi sancțiuni împotriva Moscovei, dacă aceasta nu arată dorința de a pune capăt războiului început în februarie 2022.

