Întâlnire de elită la Bruxelles: Extinderea UE cu Moldova și Ucraina, pe masa dezbaterilor. Ce arată raportul Comisiei Europene

Lideri politici, experți și formatori de opinie sunt prezenți, marți, 4 noiembrie, Summitul Euronews de la Bruxelles, pentru a dezbate extinderea Uniunii Europene.

Întâlnirea are loc în contextul în care Comisia Europeană a publicat, tot în cursul zilei de astăzi, raportul anual privind politica de extindere, evaluând progresul țărilor candidate și stabilind recomandări pentru continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană.

La întâlnirea de la Bruxelles participă liderii țărilor cu statut de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, printre care Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei (prezent online), Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, Edi Rama, prim‑ministrul Albaniei, Milojko Spajic, prim‑ministrul Muntenegrului, și Hristijan Mickoski, prim‑ministrul Republicii Nord‑Macedonia.

Republica Moldova are ca obiectiv încheierea negocierilor de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028.

„Încă din prima zi a mandatului meu de președinte a Consilului European, am făcut din opțiunea extinderii una dintre prioritățile mele cheie. (...) Contextul geopolitic actual face ca această prioritate să fie mai urgentă ca niciodată și necesară pentru UE. De ce? Într-o epocă de instabilitate geopolitică, extinderea UE înseamnă o Europă mai sigură și mai durabilă acasă și în exterior. Extinderea va avea un scop mirific pentru viitorul nostru. Dacă citiți rapoartele despre extindere, vedeți că procesul de extindere este o posibilitate reală. Și acest lucru reprezintă obiectivul nostru”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Muntenegru, Albania, Ucraina, Moldova - state lăudate de Costa

„Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova aparțin UE. 2025 a reprezentat anul în care s-au înregistrat rezultate semnificative. Am văzut o muncă enormă și un progres incredibil. Muntenegru a făcut, poate, cel mai important progres în ambiția lor de a închide capitolele de negociere. Dacă va continua cu această muncă intensă, cred că Muntenegru va putea accede în 2028.

Moldova și Ucraina au făcut, de asemenea, progrese importante. Ucraina, care se află în război, și Moldova, care se află sub amenințări continue asupra suveranității sale - au realizat, pe parcusul acestui an, acele angajamente ale tratatului cu o viteză incredibilă. Și Albania a depus o muncă impresionantă și a accelerat progresul cu privire la accederea la UE.

Putem vedea mai multe progrese din partea Serbiei, Bosniei-Herțegovina și a Macedoniei de Nord, până la sfâșitul acestui an. Acest an poate fi foarte important pentru aceste state. Și pentru noi”, a mai adăugat Costa.

„Trei ani după depunerea aplicării de accedere, Kosovo ar trebui să reprezinte un semnal. Reprezintă o parte importantă a Balcanilor de Vest. UE ajută aceste țări candidate cu toate criteriile de aderare și a intensificat procesul de integrare pentru a le ajuta nivelul de pregătire pentru aderare. Acest lucru este valabil pentru Balcanii de Vest, dar și pentru Moldova”, a mai spus președintele Consiliului European.

Volodimir Zelenski, discurs dintr-o locație „secretă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care nu este prezent fizic la Bruxelles, a zis că aderarea la UE pentru țara pe care o conduce este „o garanție incredibilă pentru securitatea noastră. Cel mai important lucru este ca Ucraina să adere la aceste valori europene, unde noi facem parte. Vorbim despre libertate, democrație, umanitate și respect pentru drepturile omului. De aceea, noi luptăm pentru aceste lucruri: pentru teritoriul nostru, suveranitatea noastră”.

Ce arată raportul Comisiei Europene

Comisia Europeană subliniază că extinderea UE rămâne o prioritate strategică, iar aderarea noilor state membre este tot mai aproape, cu condiția menținerii unui ritm constant al reformelor. Procesul de aderare se bazează pe merite și evaluarea obiectivă a progresului fiecărui candidat, în special în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Prin integrarea treptată în piața unică și implementarea reformelor, țările candidate pot obține beneficii economice și instituționale chiar înainte de aderare.

Muntenegru și Albania sunt evaluate pozitiv, ambele înregistrând progrese semnificative în negocierea capitolelor de aderare și în implementarea reformelor fundamentale. Comisia estimează că, menținând ritmul actual, Muntenegru ar putea încheia negocierile până la sfârșitul lui 2026, iar Albania până în 2027. Reformele includ consolidarea statului de drept, combaterea corupției și modernizarea administrației publice, iar succesul depinde și de consensul politic larg în cadrul fiecărei țări.

Ucraina și Moldova continuă să avanseze pe calea aderării, în ciuda provocărilor externe și a războiului din regiune, și au finalizat procesul de screening. Ambele țări au adoptat planuri de reformă privind statul de drept, administrația publică și protecția minorităților, iar Comisia a confirmat că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea mai multor capitole de negocieri, urmând ca restul să fie deschise până la sfârșitul anului. Atingerea obiectivelor ambițioase de încheiere a negocierilor în 2028 depinde de accelerarea reformelor fundamentale.

În privința Serbiei, Bosniei și Herțegovinei, Kosovo, Turciei și Georgiei, Comisia constată dificultăți și stagnări în procesul de aderare. Serbia se confruntă cu polarizare politică și întârzierea reformelor judiciare și a drepturilor fundamentale. Bosnia și Herțegovina are progres limitat din cauza crizei politice, iar Kosovo trebuie să relanseze reformele și normalizarea relațiilor cu Serbia. Turcia și Georgia înregistrează regres democratic semnificativ, ceea ce afectează în mod critic parcursul lor european, iar Comisia solicită măsuri concrete pentru redresarea respectării valorilor UE.