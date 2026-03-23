Institutul „Elie Wiesel", reacție dură la adresa MApN: Minimizează rolul armatei în tragedia evreilor din România

Institutul „Elie Wiesel" acuză Ministerul Apărării Naționale (MApN) că "minimizează sau neagă implicarea unor unități militare române în tragedia evreilor din România", după ce instituția ar fi transmis o poziție oficială privind Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu. Reprezentanții institutului susțin că documente de arhivă indică participarea unor militari în Pogromul de la Iași.

VEZI ȘI: Holocaustul împotriva romilor: o istorie îndelung uitată

"Asociația pentru Combaterea Antisemitismului și Legionarismului ne-a transmis poziția MApN, din 30 decembrie 2025, față de Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu.

Institutul „Elie Wiesel” își exprimă public consternarea pentru felul în care conducerea Ministerului Apărării Naționale a ales să gestioneze memoria Regimentului 89 Infanterie. Pe 11 decembrie 2025, am menționat în conferința de presă faptul că nu există consemnări arhivistice despre activitatea militară a lui Vasile Banu față de populațiile civile în zonele de război la care a participat. În același timp, pe baza documentelor de arhivă, am afirmat cu claritate că unități din Regimentul 89 Infanterie au participat la Pogromul de la Iași precum și la prigoana împotriva evreilor în Basarabia sau dincolo de Nistru.

Institutul „Elie Wiesel": MApN susține că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iași

La 19 zile după comunicatul institutului, conducerea MapN redactează o adresă al cărei conținut amintește de anii ’90 ai secolului trecut, când același minister minimaliza sau nega rolul armatei în tragedia evreilor din România. Astfel, este greu de înțeles punctul de vedere al ministerului care susține că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iași, câtă vreme chiar documentele citate de MApN consemnează că militari din Batalionul I al regimentului au tras în evrei în timpul traversării orașului Iași. De asemenea, preluând fără spirit critic comunicatul unui ONG, afirma că: „statul român democrat are dreptul, obligația și toate motivele să-și cinstească eroii, să-și onoreze veteranii cum crede de cuviință (sic!), fără nicio restricție morală, asumându-și cu responsabilitate propriul trecut”.

Oare cum se traduce în limba română „decorare fără restricții morale”? Institutul „Elie Wiesel” transmite conducerii Ministerului Apărării Naționale că, pe lângă obligația de a-și onora veteranii, are și datoria de a-și recunoaște greșelile și politicile discriminatorii pe care le-a avut în trecut.

Ne exprimăm speranța că anul acesta, când se marchează 85 de ani de la Pogromul de la Iași, masacrele din Basarabia și Bucovina precum și deportările în Transnistria, activitățile de celebrare ale celui de-Al Doilea Război Mondial să fie organizate cu responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați - femei, copii, bătrâni și bărbați care au fost asasinați doar pentru că erau evrei. Un prim asemenea prilej poate fi evenimentul „Armata Română în al Doilea Război Mondial” de la Cercul Militar Național din București, care planifică proiecția filmului „Lacrima neamului meu. Eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord” (1994)", transmite Institutul „Elie Wiesel” într-un comunicat de presă.