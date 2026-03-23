Institutul „Elie Wiesel", reacție dură la adresa MApN: Minimizează rolul armatei în tragedia evreilor din România
Data publicării: 13:57 23 Mar 2026

Institutul „Elie Wiesel", reacție dură la adresa MApN: Minimizează rolul armatei în tragedia evreilor din România
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu militari, armata Acuzațiile vin după ce MApN ar fi transmis o poziție oficială privind Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu. Sursa foto: Freepik

Institutul „Elie Wiesel" acuză MApN că ar minimiza rolul armatei în tragedia evreilor din România.

Institutul „Elie Wiesel" acuză Ministerul Apărării Naționale (MApN) că "minimizează sau neagă implicarea unor unități militare române în tragedia evreilor din România", după ce instituția ar fi transmis o poziție oficială privind Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu. Reprezentanții institutului susțin că documente de arhivă indică participarea unor militari în Pogromul de la Iași.

VEZI ȘI: Holocaustul împotriva romilor: o istorie îndelung uitată

"Asociația pentru Combaterea Antisemitismului și Legionarismului ne-a transmis poziția MApN, din 30 decembrie 2025, față de Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu.

Institutul „Elie Wiesel” își exprimă public consternarea pentru felul în care conducerea Ministerului Apărării Naționale a ales să gestioneze memoria Regimentului 89 Infanterie. Pe 11 decembrie 2025, am menționat în conferința de presă faptul că nu există consemnări arhivistice despre activitatea militară a lui Vasile Banu față de populațiile civile în zonele de război la care a participat. În același timp, pe baza documentelor de arhivă, am afirmat cu claritate că unități din Regimentul 89 Infanterie au participat la Pogromul de la Iași precum și la prigoana împotriva evreilor în Basarabia sau dincolo de Nistru.

Institutul „Elie Wiesel": MApN susține că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iași

La 19 zile după comunicatul institutului, conducerea MapN redactează o adresă al cărei conținut amintește de anii ’90 ai secolului trecut, când același minister minimaliza sau nega rolul armatei în tragedia evreilor din România. Astfel, este greu de înțeles punctul de vedere al ministerului care susține că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iași, câtă vreme chiar documentele citate de MApN consemnează că militari din Batalionul I al regimentului au tras în evrei în timpul traversării orașului Iași. De asemenea, preluând fără spirit critic comunicatul unui ONG, afirma că: „statul român democrat are dreptul, obligația și toate motivele să-și cinstească eroii, să-și onoreze veteranii cum crede de cuviință (sic!), fără nicio restricție morală, asumându-și cu responsabilitate propriul trecut”. 

Oare cum se traduce în limba română „decorare fără restricții morale”? Institutul „Elie Wiesel” transmite conducerii Ministerului Apărării Naționale că, pe lângă obligația de a-și onora veteranii, are și datoria de a-și recunoaște greșelile și politicile discriminatorii pe care le-a avut în trecut.

Ne exprimăm speranța că anul acesta, când se marchează 85 de ani de la Pogromul de la Iași, masacrele din Basarabia și Bucovina precum și deportările în Transnistria, activitățile de celebrare ale celui de-Al Doilea Război Mondial să fie organizate cu responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați - femei, copii, bătrâni și bărbați care au fost asasinați doar pentru că erau evrei. Un prim asemenea prilej poate fi evenimentul „Armata Română în al Doilea Război Mondial” de la Cercul Militar Național din București, care planifică proiecția filmului „Lacrima neamului meu. Eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord” (1994)", transmite Institutul „Elie Wiesel” într-un comunicat de presă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
"Războiul din Orientul Mijlociu generează runde severe de volatilitate economică". Viceguvernatorul BNR arată cum e afectată România
Publicat acum 32 minute
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Orientul Mijlociu, OPEC și noul șoc petrolier, ce este diferit de această dată?
Publicat acum 49 minute
AUR atacă la CCR bugetul de stat pe 2026
Publicat acum 54 minute
Simulare BAC 2026 - subiecte la Limba Română. Lucian Blaga și Ion Barbu la Subiectul III
Publicat acum 55 minute
Acordul UE-Mercosur intră provizoriu în vigoare de la 1 mai
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 53 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close