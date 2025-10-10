€ 5.0927
Data actualizării: 18:35 10 Oct 2025 | Data publicării: 18:35 10 Oct 2025

Instagram vrea să ajungă pe televizoare și să concureze cu YouTube
Autor: Alexandra Curtache

thibault-penin-GrzoKN1aqSg-unsplash Foto: Unsplash
 

Instagram explorează dezvoltarea unei aplicații dedicate televizoarelor, în contextul în care platforma își concentrează atenția pe conținutul video și încearcă să își extindă audiența.

Șeful Instagram, Adam Mosseri, a declarat că această inițiativă ar putea poziționa platforma ca un competitor mai puternic pentru YouTube, care deja oferă o experiență fluidă de vizionare pe TV.

„Dacă comportamentul și consumul pe aceste platforme se îndreaptă către televizor, atunci trebuie să ne îndreptăm și noi către televizor", a afirmat Adam Mosseri joi, la conferința Bloomberg Screentime din Los Angeles, conform afaqs!. Deși a confirmat că societatea "explorează" ideea unei aplicații TV, Mosseri a precizat că nu există încă detalii concrete de anunțat.

El a subliniat că Instagram urmărește să fie prezentă "în mod convingător pe toate dispozitivele relevante" și că platforma ar fi trebuit să exploreze această direcție mai devreme. Mosseri crede că videoclipurile verticale populare pe Instagram se vor putea adapta bine pentru televizor, dar a clarificat că platforma nu intenționează să licențieze sporturi live sau conținut exclusiv de la Hollywood.

Reels, miza principală a Instagram

Deținută de Meta Platforms Inc., Instagram are în prezent aproximativ 3 miliarde de utilizatori lunari și s-a transformat de la o aplicație de partajare a fotografiilor la o platformă concentrată pe mesageria privată, Stories și videoclipuri scurte, cunoscute sub numele de Reels.

Videoclipurile, în special Reels, sunt acum o prioritate cheie. Recent, Mosseri a anunțat că pictograma Reels va ocupa un loc mai proeminent în bara de navigare, iar aplicația Instagram pentru iPad se va deschide direct pe Reels, nu pe feed-ul principal. În India, platforma testează, de asemenea, o experiență Reels-first.

Extinderea internațională și concurența cu TikTok

Instagram caută să profite de incertitudinile TikTok în SUA și a lansat la începutul anului propria aplicație de editare video, ca alternativă la CapCut. Potrivit lui Mosseri, o parte semnificativă a creșterii viitoare a Instagram va veni din India, unde TikTok rămâne interzis.

Prin această mișcare, Instagram nu doar că își extinde prezența pe TV, dar își consolidează și poziția în competiția globală cu TikTok și YouTube, transformând Reels într-un pilon central al strategiei sale.

