Data publicării: 15:31 19 Sep 2025

EXCLUSIV Inovațiile din oncologie schimbă radical viața pacienților. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu: Cum ajută inteligența artificială

Autor: Elena Aurel
 doctor-pacient-medical-exam_24496300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pressfoto
 

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, medic primar Oncologie Medicală, director medical Centrul Oncologic SANADOR, a explicat că inovațiile din oncologie schimbă radical prognosticul pacienților, chiar și în cazurile metastatice. 

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a explicat că în oncologie apar permanent inovații: terapii țintite, imunoterapie, tratamente personalizate și diagnostic molecular, care le permit medicilor să prelungească semnificativ viața pacienților. Potrivit acesteia, inteligența artificială este deja un instrument util, cu aplicabilitate reală în practica oncologică.

„Care sunt cele mai importante inovații terapeutice din domeniul oncologiei? Ce s-a mai descoperit, cu ce mai lucrați nou?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.

„Lucrurile sunt noi, sunt multe, discutăm inclusiv de inteligența artificială în domeniul medical. Ca oncolog medical, discutăm de terapii țintite, de imunoterapie, de terapie personalizată, de diagnostic molecular, și atunci lucrurile sunt noi, multe și, pentru oncologul medical, lucrurile înseamnă, de fapt, că îți vezi pacientul în viață foarte mult timp, chiar dacă discutăm de o boală metastatică, nu de stadiile în care discutăm de boală curabilă și în care vezi pacientul că vine, pentru că follow-up-ul este lung în oncologie.

Pentru radioterapie sunt tehnici noi de iradiere, aparaturi noi, moderne, lucruri pe care le avem sau nu le avem în țară. Același lucru și pentru oncologul medical.

Pentru radio-imagistică sunt tehnici noi, moderne, diagnostice mai ușoare. Deci discutăm de foarte multe lucruri care se schimbă și, de multe ori, de ajutorul inteligenței artificiale, ceva nou, dar palpabil și existent în activitatea noastră”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

 

 

Cum ajută inteligența artificială

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a explicat cum ajută inteligența artificială în tratamentul oncologic.

„Simplu! Te poate ajuta inclusiv în momentul în care ai un bolnav cu multiple afecțiuni, cu un diagnostic molecular în care ai o multitudine de gene pe care ți le dă analiza moleculară a tumorii respective, dar în care poți să ai terapie țintită, să nu ai terapie țintită, să ai multiple linii de tratament, dar pacientul să fi făcut o parte. 

Te ajută cu alegerea studiilor, poate cu alegerea celei mai moderne scheme terapeutice. Sigur că nu te poți baza numai pe inteligența artificială, dar, de multe ori, ești obligat să o folosești”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

Inteligența artificială în domeniul medical nu înseamnă ChatGPT

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a precizat că inteligența artificială folosită în medicină nu este echivalentă cu ChatGPT.

„Deci, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, nu facem referire aici la ChatGPT, unde introduci o listă de simptome și rezultatul e un diagnostic”, a spus Florin Răvdan.

„Dacă ajungem să ne tratăm cu ChatGPT, atunci nu mai avem nevoie de doctor. Punem ChatGPT-ul pe post de doctor, ChatGPT-ul -ți repare mașina, ChatGPT-ul poate -ți și gătească, de ce nu?”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu la DC News și DC Medical.

 

