Inimă artificială creată de studenţi români. Au ajuns în marea finală a competiţiei mondiale ''Heart Hackaton''

Echipa, coordonată de drd. Alexandru Pleşoianu face parte din cadrul Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic pentru Managementul vârstnicului şi îmbătrânirii sănătoase - CITT MAVIS, din cadrul UMF Iaşi, şi s-a calificat în marea finală a primei competiţii studenţeşti mondiale pentru realizarea unei inimi artificiale "Heart Hackaton", informează Agerpres.



Conf.univ.dr Ionuţ Nistor, coordonatorul MAVIS, a declarat că marea finală a acestei competiţii va avea loc în data de 30 octombrie în oraşul texan Dallas, din SUA.



"Competiţia, ce se desfăşoară pe durata unui an, lansează provocarea studenţilor de a lua în considerare tehnologii inovatoare pentru realizarea următoarelor generaţii de inimă artificială. Prin acest eveniment, studenţilor li se oferă oportunitatea de a intra în legătură cu profesionişti din industrie şi cercetători din domeniul dispozitivelor pentru asistare ventriculară. Echipa MAVIS, care va reprezenta Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, a participat la toate etapele din cadrul competiţiei şi a îndeplinit cerinţele impuse de organizatori. Pentru a se califica în marea finală a fost necesar întocmirea unui raport în care a fost detaliat stadiul la care s-a ajuns în dezvoltarea prototipului. Până la finală, echipa îşi propune sa creeze un prototip funcţional, care va putea fi prezentat la evenimentul din Dallas, Texas", a declarat conf.univ.dr Ionuţ Nistor.



Alături de echipa MAVIS a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, în marea finală s-au mai calificat şapte echipe de la California Baptist University, SUA, University of New South Wales, Sidney, Australia, The American University in Cairo, Egypt, University of Bath, United Kingdom, Monash University, Melbourne, Australia, KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Biomedical Engineering - University of Canterbury, New Zealand.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News