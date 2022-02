Influenţa politicului în economie. Mohammad Murad, paralelă cu Germania: Acolo nu interesează pe nimeni cine e ministru. Noi ne blocăm unul pe altul

Mohammad Murad a atras atenţia asupra faptului că, din păcate, în ţara noastră politicul nu întotdeauna lucrează în favoarea cetăţenilor şi a oamenilor de afaceri. Omul de afaceri a făcut o paralelă cu ţările dezvoltate din Vest, acolo unde pe conducătorii companiilor nici nu-i interesează cine este ministru la un moment dat, pentru că mediul de afaceri lucrează independent de influenţa politicului.

"Să ştiţi că în Germania, în Anglia sau în alte ţări europene nu mă interesează cine este ministru. Eu funcţionez cu alte reguli, cu reguli economice, nu politice. Pe mine ce mă interesează latura politică?

Politica există pentru a primi toate mesajele din zona presei, din spaţiul public, şi de a le încadra în Parlament, în nişte legi care să fie în favoarea noastră şi să asigure un echilibru între mediul de afaceri şi alte instituţii sau alte zone sociale.

Dar nu există aşa ceva. Noi ne blocăm unul pe altul. O firmă este în insolvenţă pentru că nu i-a plătit statul banii, iar pe de altă parte ANAF-ul aplică penalizări pentru că firma respectivă nu plăteşte dările la stat. Eu mă duc şi spun: aici este Ministerul Finanţelor şi aici este Ministerul Transporturilor. Păi dar vorbiţi între voi. Când îmi dă Ministerul Transporturilor banii îi dau eu la ANAF. Eu zic aşa: trebuie ca, după 32 de ani (n.r. – de la Revoluţie) trebuie să avem dreptul să avem un scaun la masa rotundă în care mediul de afaceri să-şi spună punctul de vedere, pentru că acei oameni care profită de lipsa noastră de curaj, de prezenţă în presă – pentru că nu suntem prezenţi în spaţiul public", a declarat, în direct la DC News, omul de afaceri Mohammad Murad.

VIDEO:

Omul de afaceri Muhammad Murad a vorbit într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS despre "interesele" care guvernează relaţia dintre stat şi reprezentaţii mediului economic şi a cerut ajutor pentru eliminarea birocraţiei excesive.

"Avem nevoie, şi eu propun asta, de ajutorul presei. Să se facă o instituţie care să lupte împotriva birocraţiei. Dacă cineva depune actele pentru o mică fabrică, o hală, îi trebuie tot felul de avize. Enel pregăteşte o nouă lege acum. Până acum, dacă eu făceam o investiţie în infrastructura Enelului sau pe zona de Electrica, într-un termen puteam să îmi recuperez banii, că am investit în reţeaua lor. Acum, au blocat toate dosarele, pentru că se pregăteşte o lege să nu ni se mai dea banii că am investit în reţeaua lor. Păi nu e abuz? Ce, eu am investit la mine? Eu plătesc Enel în fiecare lună, cu adaos comercial, cu taxe aferente. De ce mă obligi să fac eu investiţiile pe care trebuie să le faci tu?", a declarat Mohammad Murad la DC NEWS TV.

